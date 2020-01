Thử thách 15 ngày giảm cân đón Tết: Ngày 14, dành 1 ngày để nuông chiều bản thân

Ngày thứ 3, đảm bảo giờ giấc ăn uống khoa học, ăn tối cách thời gian đi ngủ ít nhất 3 tiếng, dùng những món nhẹ nhàng, ít calo, chất béo và protein. Ngày thứ 4 trong thử thách 15 ngày giảm cân đón Tết, cần rèn ngay thói quen đi bộ sau khi ăn khoảng 15 phút đặc biệt là bữa trưa và bữa tối.



Ảnh minh họa.

Ngày thứ 8, thêm thói quen ăn chậm nhai kỹ và học cách ăn uống chánh niệm. Đến ngày 9 của thử thách 15 ngày giảm cân đón Tết, hãy học ngay kỹ thuật thở 4-7-8 vô cùng bổ ích.



Ngày thứ 10 trong hành trình giảm cân là lúc bạn nên tiếp cận với khái niệm nhịn ăn gián đoạn. Để thực hiện việc nhịn ăn gián đoạn, bạn nên nhịn ăn trong 12-15 giờ sau bữa tối.



Trong hành trình giảm cân, việc yêu thương và nuông chiều bản thân đúng cách cũng quan trọng không kém. Thực tế, hầu hết những người thừa cân đều có xu hướng coi thường hình ảnh bản thân và luôn cảm thấy tự ti trước mặt người khác. Do đó, dành một ngày để tận hưởng cuộc sống lành mạnh và chiều chuộng bản thân là điều chị em nên thực hiện.



Ảnh minh họa.

Những mẹo tận hưởng cuộc sống đúng cách, giúp thư giãn cảm xúc và giảm cân:



Hãy tắm nước nóng để thư giãn trí óc và tâm hồn. Tận hưởng và thưởng thức thêm một tách trà hoa nhài ấm áp để có được trải nghiệm như đang ở spa.



Bạn có thể đặt lịch đến spa và chọn lựa loại hình massage bạn thích nhất.



Đọc một cuốn sách ý nghĩa hoặc xem một bộ phim hay. Tuy nhiên, đừng vừa đọc sách/xem phim vừa ăn vặt.



Ngủ thoải mái, bao nhiêu tùy thích! Có bằng chứng khoa học cho thấy, ngủ rất quan trọng để điều chỉnh trọng lượng cơ thể của chúng ta.



Ghé thăm nơi nuôi trồng thực phẩm hữu cơ với bạn bè và gia đình. Tận hưởng cuộc sống xanh, sạch ở đó và mua những món đồ giá trị mang về.



Your browser does not support HTML5 video.

Hướng dẫn cách làm món SALAD GIẢM CÂN. Nguồn: Feedy VN.