Thử thách 15 ngày giảm cân đón Tết: Ngày 2, thêm 2 loại quả và 5 loại rau vào chế độ ăn uống

Nếu bạn đã giảm cân cả năm mà không thành công, hãy tham gia ngay thử thách 15 ngày giảm cân đón tết, hiệu quả nhận được chắc chắn khiến bạn phải bất ngờ. Khởi động ngày đầu tiên sẽ vô cùng đơn giản. Bạn không cần phải tập luyện kiệt sức hay ăn kiêng khó khăn, việc duy nhất cần thực hiện trong ngày đầu "chiến dịch đón tết" này chính là uống nhiều nước.



Đặc biệt, mùa đông chính là thời điểm lý tưởng nhất để thưởng thức các loại rau xanh. Nếu đã bổ sung rau vào chế độ ăn uống, bước tiếp theo bạn cần làm là thêm những loại rau củ quả nhiều màu sắc vào thực đơn của mình.



Đối với trái cây, thời điểm cuối năm tốt nhất nên chọn các loại quả như cam, ổi, đu đủ… Một đĩa trái cây tươi tương đương với một bữa ăn nhẹ dễ tiêu hóa và đầy đủ chất dinh dưỡng. Tốt nhất, mỗi ngày nên bổ sung 2 loại quả lành mạnh khác nhau vào thực đơn của mình.



Ngoài ra, tuyệt đối không tiêu thụ đồ ăn vặt, đồ ăn nhiều chất béo và dầu mỡ, cắt giảm cơm và tinh bột. Mỗi khi thèm ăn, hãy uống một cốc nước hoặc thưởng thức một đĩa trái cây nhỏ hay một đĩa salad rau.



Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị, chiến dịch thêm 5 loại rau và 2 loại quả mỗi ngày nên có tối thiểu 400g trái cây và rau để giảm nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe như bệnh tim, đột quỵ và một số loại ung thư

Bữa ăn Eat Clean - Cơm gạo lứt thịt gà xào súp lơ. Nguồn: Emma Pham Kitchen.