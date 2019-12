Thử thách 15 ngày giảm cân đón Tết: Ngày 3, ăn bữa tối cách giờ đi ngủ ít nhất 3 tiếng

Nếu bạn đã cố gắng giảm cân cả năm và thử qua nhiều cách mà vẫn không thành công, hãy tham gia ngay thử thách 15 ngày giảm cân đón tết, hiệu quả nhận được chắc chắn khiến bạn phải bất ngờ.



Trong ngày thứ 3 của thử thách 15 ngày giảm cân đón Tết, giờ giấc ăn uống khoa học chính là điều mọi người cần thực hiện. Ảnh: Timesofindia.

Giờ giấc ăn uống là điều vô cùng quan trọng ảnh hưởng lớn đến hiệu quả giảm cân của các chị em. Trong ngày thứ 3 của thử thách 15 ngày giảm cân đón Tết, giờ giấc ăn uống khoa học chính là điều mọi người cần thực hiện.



Nên nhớ, hãy thưởng thức bữa tối lành mạnh, cách thời gian đi ngủ ít nhất 3 tiếng.

Ngoài ra, những người có thói quen ăn trước khi đi ngủ (bao gồm cả bữa ăn bình thường hoặc bữa ăn nhẹ buổi tối) cũng có xu hướng tăng cân nhanh hơn rất nhiều so với những người giữ đúng khoảng thời gian phù hợp giữa bữa ăn và thời gian ngủ. Bên cạnh đó, ăn tối hoặc ăn vặt quá muộn khiến cơ thể thức dậy vào buổi sáng với cảm giác no, đây không phải là cách hoàn hảo để bạn bắt đầu một ngày mới.



Your browser does not support HTML5 video.

Bữa ăn Eat Clean - Cơm gạo lứt thịt gà xào súp lơ. Nguồn: Emma Pham Kitchen.