Thử thách 15 ngày giảm cân đón Tết: Ngày 4, duy trì thói quen đi bộ sau bữa ăn

Thử thách 15 ngày giảm cân đón Tết. Ảnh: Timesofindia.

Nên nhớ, hãy thưởng thức bữa tối cách thời gian đi ngủ ít nhất 3 tiếng. Trong bữa tối, chỉ chọn những món nhẹ nhàng, ít calo, chất béo và protein. Tốt nhất nên ăn rau củ quả và salad, ngũ cốc ăn kiêng hoặc sữa chua, sữa tươi không đường. Nếu bạn ngủ muộn vào ban đêm và cảm thấy đói, có thể thưởng thức một chút phô mai, sữa chua hoặc một phần bát sữa ít béo và ngũ cốc.



Sau khi đã uống đủ nước , ăn nhiều loại trái cây và rau quả, giữ khoảng cách tiêu chuẩn giữa bữa tối và giờ đi ngủ, cơ thể bạn hẳn đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Do đó, hãy tiến tới bước tiếp theo trong ngày thứ 4 chính là, đi dạo ngắn sau mỗi bữa ăn, đặc biệt là bữa trưa và bữa tối.

Nếu bạn không thể ra ngoài đi dạo, hãy đi bộ trong nhà. Tìm kiếm lý do để đi bộ sau khi ăn vì hành động này rất tốt cho tiêu hóa, giúp đốt cháy lượng calo dư thừa.



Trong ngày thứ 4 thuộc thử thách 15 ngày giảm cân đón Tết, bạn phải hình thành cho mình thói quen đi bộ nhẹ nhàng sau bữa ăn.



Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, đi dạo ngay sau bữa ăn cũng giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Cụ thể, theo một nghiên cứu được công bố vào năm 2009, nhóm nghiên cứu đã phát hiện, việc đi bộ sau 15 phút ăn tối làm giảm lượng đường trong máu sau bữa ăn ở bệnh nhân tiểu đường tuýp 2. Điều này được so sánh với những người đi bộ trước bữa tối hoặc hoàn toàn không đi bộ. Trong một nghiên cứu khác, họ cũng phát hiện những người cao tuổi có lối sống ít vận động và thừa cân đã thấy lượng đường trong máu được cải thiện sau khi đi bộ 15 phút ngay sau mỗi bữa ăn.

Your browser does not support HTML5 video.

Bữa ăn Eat Clean - Cơm gạo lứt thịt gà xào súp lơ. Nguồn: Emma Pham Kitchen.