Thử thách 15 ngày giảm cân đón Tết: Ngày 5, bỏ thói quen ăn vặt

Thực tế, thèm ăn vặt là một phần bình thường trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, ăn vặt nhiều với những món ăn không lành mạnh là thói quen xấu, không tốt cho sức khỏe và phá hoại hoàn toàn nỗ lực giảm cân của bạn.



Nếu đói bụng, bạn có thể ăn hoa quả, sữa chua không đường hoặc uống nhiều nước.

Mỗi ngày, tạo cho mình thói quen đi chợ, mua những thực phẩm tươi ngon, đa dạng về màu sắc để về nhà tự nấu nướng. Nói không với những thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn vặt ngoài vỉa hè.

Nếu đói bụng, bạn có thể làm ngay các món ăn nhẹ “5 phút” tại nhà như hoa quả dầm sữa chua, nước ép rau củ quả, salad, sinh tố rau củ, trái cây (ít ngọt), sữa chua không đường, ngũ cốc… hay đơn giản là uống một cốc nước thật to, cảm giác đói sẽ nhanh chóng biến mất.



Bữa ăn Eat Clean - Cơm gạo lứt thịt gà xào súp lơ. Nguồn: Emma Pham Kitchen.