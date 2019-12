Thử thách 15 ngày giảm cân đón Tết: Ngày 6, ghi chép lại chế độ ăn uống và tập luyện

Đến ngày thứ 2, hãy thêm ngay 2 loại quả và 5 loại rau bất kỳ (nhưng lành mạnh) vào chế độ ăn uống hàng ngày. Trong ngày thứ 3 của thử thách 15 ngày giảm cân đón Tết, đảm bảo giờ giấc ăn uống khoa học, thưởng thức bữa tối cách thời gian đi ngủ ít nhất 3 tiếng, chỉ chọn những món nhẹ nhàng, ít calo, chất béo và protein.



Ảnh minh họa.

Sau khi trải qua 5 ngày đầu tiên, mục tiêu cần thực hiện ngày thứ 6 là ghi chép lại chế độ ăn uống và tập luyện. Việc ghi chép giúp bạn thả lỏng tâm trí và theo dõi được sát sao chế độ ăn uống và lối sống của mình.



Cách ghi chép tỉ mỉ như thế giúp bạn nhìn lại toàn diện về một ngày trôi qua, biết được mình ăn phạm thứ gì hay không, tập luyện hay đi bộ ít đi hay không để từ đó có những sự điều chỉnh và thay đổi phù hợp.



Nên mang quyển ghi chép bên mình để có thể thêm vào mọi lúc, mọi nơi. Vào những ngày bận rộn, bạn có thể dành một chút thời gian trước khi đi ngủ để ghi lại toàn bộ những gì xảy ra trong ngày và lên kế hoạch cho ngày hôm sau.



Ảnh minh họa.

Nếu bạn muốn ăn một thứ gì đó không tốt cho quá trình giảm cân, hãy thêm ghi chú ghi rõ lý do tại sao. Ngoài ra, bạn có thể đặt ra mục tiêu và theo dõi tiến trình với các mục nhập của mình.



Bạn không phải tuân theo một mẫu hoặc cấu trúc đã đặt cho bản ghi chép, hãy thoải mái thực hiện nó theo bản sắc riêng của mình.



Điều quan trọng nhất cần nhớ là phải trung thực - hãy trung thực nhất có thể khi bạn thực hiện các mục tiêu của mình.



Your browser does not support HTML5 video.

Bữa ăn Eat Clean - Cơm gạo lứt thịt gà xào súp lơ. Nguồn: Emma Pham Kitchen.