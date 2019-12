Thử thách 15 ngày giảm cân đón Tết: Ngày 7, thay thế trà hoặc cà phê bằng trà xanh hoặc trà hoa nhài

Đến ngày thứ 2, hãy thêm ngay 2 loại quả và 5 loại rau bất kỳ (nhưng lành mạnh) vào chế độ ăn uống hàng ngày. Trong ngày thứ 3 của thử thách 15 ngày giảm cân đón Tết, đảm bảo giờ giấc ăn uống khoa học, thưởng thức bữa tối cách thời gian đi ngủ ít nhất 3 tiếng, chỉ chọn những món nhẹ nhàng, ít calo, chất béo và protein.



Cụ thể, trà xanh có khả năng đốt cháy gần 70 calo mỗi ngày.

Đến ngày 6, tập cho mình thói quen ghi chép lại chế độ ăn uống và tập luyện. Việc ghi chép giúp bạn thả lỏng tâm trí và theo dõi được sát sao chế độ ăn uống và lối sống của mình.



Cà phê ngày càng trở thành đồ uống phổ biến được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, đã đến lúc bạn nên biết, uống cà phê không hề tốt cho việc giảm cân. Không những thế, tiêu thụ nhiều trà và cà phê còn gây nhiều tác động tiêu cực đến Sức Khỏe . Do đó, hãy quyết tâm cắt giảm sư phụ thuộc của chúng ta vào trà, cà phê và thay thế bằng những tách trà xanh, trà hoa nhài hoặc bất kỳ loại trà thảo dược tự nhiên nào mà bạn yêu thích.

Trà hoa nhài cũng được cho là làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Thời điểm thích hợp để uống trà xanh hay trà hoa nhài là vào buổi trưa hoặc buổi tối. Do đó, vì uống cà phê hay trà thông thường sau khi ăn, hãy chuẩn bị một tách trà xanh hoặc trà hoa nhài cho chính mình.



Uống trà xanh đúng cách để không gây hại cho cơ thể. Nguồn: VTV24