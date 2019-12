Thử thách 15 ngày giảm cân đón Tết: Ngày 8, ăn chậm nhai kỹ, học cách ăn uống chánh niệm

Đến ngày thứ 2, hãy thêm ngay 2 loại quả và 5 loại rau bất kỳ (nhưng lành mạnh) vào chế độ ăn uống hàng ngày. Trong ngày thứ 3 của thử thách 15 ngày giảm cân đón Tết, đảm bảo giờ giấc ăn uống khoa học, thưởng thức bữa tối cách thời gian đi ngủ ít nhất 3 tiếng, chỉ chọn những món nhẹ nhàng, ít calo, chất béo và protein.



Đến ngày thứ 4, cần rèn ngay thói quen đi bộ sau khi ăn khoảng 15 phút, đặc biệt là bữa trưa và bữa tối. Ngày thứ 5, bạn cần bỏ thói quen ăn vặt, xóa tất cả các ứng dụng gọi đồ ăn khỏi điện thoại.



Ngày thứ 8, bạn cần thêm thói quen ăn chậm nhai kỹ và học cách ăn uống chánh niệm.

Các nghiên cứu đã chứng minh, có một mối liên hệ giữa thực phẩm bạn ăn, tốc độ ăn, cách bạn ăn và kiểm soát cân nặng. Ăn nhanh, ăn vội vàng và ăn kiểu “chè chén say sưa” góp phần dẫn đến tình trạng tăng cân không lành mạnh. Ngạc nhiên hơn, những người ăn nhanh có nguy cơ mắc bệnh béo phì và tiểu đường loại 2 cao hơn nhiều so với những người không ăn.

Nếu bạn nghĩ rằng, chỉ cần có chế độ ăn kiêng và lựa chọn đúng thực phẩm là quan trọng, hãy suy nghĩ lại. Các chuyên gia cho biết dù bạn có muốn giảm cân hay không, để đảm bảo sức khỏe tốt nhất nên nhai thức ăn một cách chậm chạp, tức là nhai đúng cách trong 15-20 giây trước khi nuốt. Trên thực tế, thay vì ăn nhanh, người ta nên nghĩ đến việc thực tập chánh niệm, nhận thức được thói quen ăn uống trong chế độ hàng ngày. Để có nhiều lợi ích nhất, mỗi bữa ăn phải trong khoảng tối thiểu 20 phút.



Nguyên nhân gốc rễ của béo phì và các vấn đề liên quan khác bắt đầu từ miệng.

Khi ăn chậm, bạn đang cố ý báo hiệu bộ não của mình rằng đã no mà không cần phải ăn nhiều hơn nữa. Sự thèm ăn và đồng hồ calo cũng được kiểm soát bởi các hormone, đặc biệt là ghrelin. Thêm vào đó, ăn chậm nhai kỹ cũng khiến bạn thoải mái, hài lòng và cảm thấy no lâu, hạn chế việc ăn vặt. Thực hiện theo thủ thuật chánh niệm này, bạn có xu hướng giảm số lượng thực phẩm bản thân có thể tiêu thụ tại một thời điểm.



Trên thực tế, ăn nhanh cũng có thể biểu hiện thành hội chứng chuyển hóa, gây ra các vấn đề sức khỏe xấu như tăng huyết áp, cholesterol và phân phối chất béo không đồng đều, không tốt cho việc giảm cân.



Cách thực hành ăn uống chánh niệm:



- Ăn chậm nhai kỹ.

- Ý thức về thực phẩm đang ăn. Cắt thành miếng nhỏ hơn giúp bạn dễ nhai và nuốt hơn.

- Nghiêm túc và tập trung khi ăn. Không dùng điện thoại, xem TV hay làm các công việc phân tâm khác.

- Không uống nước trong bữa ăn.



Bữa ăn Eat Clean - Cơm gạo lứt thịt gà xào súp lơ. Nguồn: Emma Pham Kitchen.