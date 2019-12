Thử thách 15 ngày giảm cân đón Tết: Ngày 9, thực hành kỹ thuật thở 4-7-8 trong 5 phút mỗi ngày

Trong thử thách 15 ngày giảm cân đón Tết, những việc bạn phải thực hiện không quá khắt khe nhưng phải nghiêm túc thực hiện mới có hiệu quả. Đầu tiên trong ngày 1, bạn phải uống tối thiểu 8-10 ly nước mỗi ngày.

Đến ngày thứ 2, thêm ngay 2 loại quả và 5 loại rau lành mạnh bất kỳ vào chế độ ăn uống hàng ngày. Trong ngày thứ 3, đảm bảo giờ giấc ăn uống khoa học, thưởng thức bữa tối cách thời gian đi ngủ ít nhất 3 tiếng, chỉ chọn những món nhẹ nhàng, ít calo, chất béo và protein.





Đến ngày thứ 4 trong thử thách 15 ngày Giảm cân đón Tết, cần rèn ngay thói quen đi bộ sau khi ăn khoảng 15 phút, đặc biệt là bữa trưa và bữa tối. Ngày thứ 5, bạn cần bỏ thói quen ăn vặt, xóa tất cả các ứng dụng gọi đồ ăn khỏi điện thoại.

Đến ngày 6, tập cho mình thói quen ghi chép lại chế độ ăn uống và tập luyện, giúp bạn thả lỏng tâm trí và theo dõi được sát sao chế độ ăn uống và lối sống của mình. Đến ngày thứ 7, hãy thay thế toàn bộ cà phê và trà ngọt thông thường (cũng như các loại đồ uống ngọt, đồ uống có ga khác) bằng trà xanh hoặc trà hoa nhài.

Ngày thứ 8, bạn cần thêm thói quen ăn chậm nhai kỹ và học cách ăn uống chánh niệm. Đến ngày 9 của thử thách 15 ngày giảm cân đón Tết, hãy học ngay kỹ thuật thở 4-7-8 vô cùng bổ ích.





Thực tế, cuộc sống ngày càng bận rộn đã khiến nhiều người bỏ lỡ một khía cạnh rất quan trọng của cuộc sống, đó là hơi thở. Nếu như bạn để ý có thể thấy, những đứa trẻ thường có thói quen hít thở sâu. Thế nhưng khi lớn lên, chúng ta hầu như đều đã quên đi cách hít thở khỏe mạnh. Chúng ta thường có thói quen hít thở nông, do đó phổi không được hoạt động với khả năng tốt nhất, ảnh hưởng tiêu cực đến Sức Khỏe



Nhiều nghiên cứu hiện đại đã chỉ ra, hít thở sâu là một cách tuyệt vời để giảm căng thẳng. Không chỉ vậy, khi bạn tập thở sâu còn giúp não bộ thư giãn. Theo đó, huấn luyện viên sức khỏe nổi tiếng Ấn Độ Luke Coutinho đã chia sẻ một kỹ thuật thở 4-7-8 giúp giảm căng thẳng, cực tốt cho việc giảm cân.

Để thực hành bài tập này, ngồi xuống một cách bình tĩnh trên sàn, bắt chéo chân và thẳng lưng. Bạn cũng có thể ngồi cạnh tường để để lưng có điểm tựa, nhưng lưng vẫn phải tuyệt đối giữ thẳng.



Đầu tiên, bạn phải hít 4 giây qua mũi và ngậm miệng lại, đếm thầm trong đầu từ 1 đến 4. Tiếp theo, nín thở trong 7 giây. Sau đó, thở ra bằng miệng (thở “phù” phát ra âm thanh từ miệng) khi đếm 8. Lặp lại quá trình thở này tối thiểu 3 lần và có thể nhiều hơn nếu bạn cảm thấy cần thiết.





Đây chỉ là bước đệm để đưa bạn rèn luyện thói quen hít thở sâu. Khi bạn đã quen với hình thức thở đặc biệt này, hãy tìm hiểu và thực hiện thêm các bài tập thở khác trong yoga để tối đa hóa lợi kích như pranayama, kapalbhaati hay thở mũi xen kẽ.

Hướng dẫn cách làm món SALAD GIẢM CÂN. Nguồn: Feedy VN.

Thùy Nguyễn (Theo Timesofindia)