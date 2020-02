Thử trồng 'chúa tể' của các loại quả, ai ngờ lãi 45 triệu mỗi tháng

Mô hình trồng thứ quả lạ theo hướng nông nghiệp sạch của ông Hội đã chứng minh được hiệu quả khi cho ra đời những sản phẩm chất lượng, được người tiêu dùng ưa chuộng và mang lại hiệu quả kinh tế cao.



Niềm đau đáu với nông nghiệp sạch



Trước đây, gia đình ông Nguyên Xuân Hội gắp bó với cây cà phê, sau đó là chuyển sang trồng hoa cát tường và ớt chuông trong nhà vòm. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất, ông Hội nhận thấy trồng các cây này phụ thuộc quá nhiều vào phân bón và thuốc hóa học bảo vệ thực vật. Muốn cho ra đời các sản phẩm được trồng theo mô hình nông nghiệp sạch, vừa bảo vệ sức khỏe cho bản thân và Trước đây, gia đình ông Nguyên Xuân Hội gắp bó với cây cà phê, sau đó là chuyển sang trồng hoa cát tường và ớt chuông trong nhà vòm. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất, ông Hội nhận thấy trồng các cây này phụ thuộc quá nhiều vào phân bón và thuốc hóa học bảo vệ thực vật. Muốn cho ra đời các sản phẩm được trồng theo mô hình nông nghiệp sạch, vừa bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình , vừa bảo vệ Sức Khỏe người tiêu dùng, ông Hội đau đáu quyết tìm hướng đi mới.



Tình cờ, thông qua mạng Internet, ông Hội biết được có một anh bạn học Đại học Đà Lạt làm việc tại Israel giới thiệu cây Blackberry nguồn gốc xuất xứ từ Israel. Tại Việt Nam cây này được gọi là mâm xôi hoặc phúc bồn tử, là một loại cây họ dâu, có vị chua ngọt, được xem là "chúa tể" của các loại quả.





Phúc bồn tử được mệnh danh là "chúa tể" của các loại quả. Ảnh: Internet



Qua tìm hiểu, ông Hội được biết tại huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) có Công ty Dâu rừng Langbian.f của ông Trần Văn Hà cũng đã sản xuất thành công phúc bồn tử đen. Do đó, ông Hội quyết tâm thử trồng giống cây này tại địa phương. Nghĩa là làm, ông Hội bàn với vợ thế chấp sổ đỏ để vay vốn ngân hàng, đầu tư mua giống tại Viện Cây trồng miền Nam để trồng 2 sào phúc bồn tử đen.



Để cây sinh trưởng và phát triển tốt, gia đình ông Hội làm nhà kính, trồng cây theo các luống. Để giữ thân cây phát triển, ông Hội làm các trụ sắt xen kẽ trụ gỗ giúp câu leo bám. Gắn bó với phúc bồn tử, tất nhiên ông Hội lựa chọn nông nghiệp sạch, chủ yếu là phân hữu cơ. Nhà vườn của ông Hội cũng sử dụng hệ thống phun sương tự động và nhỏ giọt để tưới cho cây. Công tác phòng ngừa các loại sâu bệnh có thể gây hại cây dâu phúc bồn tử như: Bọ xít, phấn trắng, nhện đỏ… cũng rất được chú trọng.



Thời gian đầu, cây sinh trưởng và phát triển chậm hơn so với các mô hình vô cơ. Tuy nhiên, khi lượng hữu cơ bắt đầu tích lũy thì cây phát triển mạnh, cứng cáp và có khả năng kháng bệnh rất cao. Hơn 1 năm trồng phúc bồn tử theo quy trình sản xuất hữu cơ, ông Hội đã thành công khi vườn cây cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao.



Theo ông Hội, trồng phúc bồn tử không cần nhiều công sức cũng như chi phí đầu tư chăm sóc như những loại cây khác nhưng trồng 6 tháng đã có thể bắt đầu thu hoạch. Việc thu hoạch cũng có thể thực hiện quanh năm và thời gian lên tới 10 năm. Hiện tại, với 2 sào phúc bồn tử đen, mỗi ngày gia đình ông Hội thu hoạch được khoảng 10 kg trái. Ông Hội bán lẻ cho khách du lịch là 400.000 đồng/kg, bán cho các siêu thị là 250.000 đồng/kg. Sau khi trừ tất cả chi phí, mỗi tháng, ông Hội lãi 45 triệu đồng.



Quản lý sản phẩm bằng tem truy xuất nguồn gốc

Ông Nguyễn Xuân Hội thu hoạch phúc bồn tử. Ảnh: báo Lâm Đồng



Được biết, do phúc bồn tử là loại quả còn khá xa lạ với người Việt Nam nên khi mới trồng, ông Hội gặp khá nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm đầu ra. Ông Hội đã phải huy động nhiều kênh phân phối như bán online trên mạng, bán ở showroom, khu trưng bày và tới tận các siêu thị để chào hàng. Không chỉ có sản phẩm quả tươi, ông Hội còn làm nước cốt và rượu từ phúc bồn tử giúp nâng cao giá trị sản phẩm. Nhờ những nỗ lực này mà đến nay các sản phẩm phúc bồn tử đen của gia đình đều bán rất chạy và trở thành sản phẩm đặc sản của địa phương.



Từ thành công bước đầu, gia đình ông Nguyễn Xuân Hội tiếp tục trồng thêm 2 sào phúc bồn tử đỏ để đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Ông Hội còn mong muốn có thể sử dụng tem truy xuất nguồn gốc để quản lý sản phẩm của mình, giúp sản phẩm phúc bồn tử sạch sẽ, trồng theo phương pháp hữu cơ sẽ không bị trà trộn với các sản phẩm khác ngoài thị trường, tạo điều kiện để người tiêu dùng được sử dụng nông sản có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.



"Mỗi khi khách mua hàng họ chỉ cần dùng điện thoại thông minh để quét mã QR là biết được nguồn gốc, xuất xứ của từng sản phẩm như: Tên sản phẩm, nơi sản xuất, thời gian sử dụng, ngày sản xuất… Những thông tin này giúp khách hàng yên tâm, tin tưởng tuyệt đối về những sản phẩm của mình trên thị trường", ông Hội ấp ủ.



Hiện nay, vườn phúc bồn tử quả trĩu cành của gia đình ông Nguyễn Xuân Hội đang là điểm thu hút rất nhiều nông dân đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm làm nông nghiệp sạch.

Kỹ thuật trồng và chăm sóc phúc bồn tử



Theo Sở khoa học và Công nghệ Lâm Đồng, cây phúc bồn tử thích hợp phát triển trên nhiều loại đất, nhiệt độ từ 18-300C, điều kiện nhiều ánh sáng.



Khi chọn cây giống cần chọn các cây sạch bệnh từ trong vườn ươm, sinh trưởng tốt, chiều cao từ 10-15 cm, có từ 5-7 lá. Đặt bầu cây vào hố sao cho mặt bầu cách mặt đất 3-5 cm, mỗi luống trồng 1 hàng, khoảng cách trồng giữa các cây là 30-40 cm. Sau khi trồng 1 tháng trồng dặm lại những cây đã chết hoặc những cây còi cọc. Kỹ thuật chăm sóc cây cũng rất đơn giản, tưới nước vừa đủ, mỗi ngày 1 lần vào sáng sớm hoặc chiều mát.



Việc bón phân cần cân đối để cây phát triển tốt, đạt năng suất cao nhất. Với bón lót, bón phân hữu cơ hoặc phân chuồng theo tỷ lệ: 1 sào (1.000 m2) bón 100-150 kg Fretilus (phân nở Hà Lan) 4-3-3 hữu cơ 65% hoặc sử dụng 1 số loại phân chuồng như phân bò, dê…ủ 1.800-2.000 kg phân cho hoai mục mới bón cho cây. Với bón thúc, 1 tháng sau khi trồng thì bón một số loại phân NPK có lượng đạm cao. 2 tháng sau khi bón thúc lần đầu thì bón thêm kali. Tùy theo thời gian cây cho quả mà bổ sung lượng phân cho phù hợp. Cứ cách 1 tuần nên bón phân có chứa nhiều kali, bo, canxi giúp trái lớn, chín đều, màu sắc tươi...



Tỉa cây cũng là một công việc quan trọng trong chăm sóc cây phúc bồn tử. Mục đích của việc tỉa cây là loại bỏ những cây xấu, già cỗi và tạo điều kiện cho cây phát triển và hình thành quả. Nên tỉa các lá đã vàng úa, cây già cỗi, cây con nhỏ yếu... Mỗi bụi cây chỉ nên có 20-25 cây con để có thể phát triển tốt.



Độ ẩm của đất và không khí cao là điều kiện bất lợi cho sự sinh trưởng của phúc bồn tử, thậm chí còn tạo điều kiện cho sâu bệnh phát triển. Do đó, tốt nhất là thiết kế hệ thống tưới ngầm, nhỏ giọt cho phúc bồn tử. Khi tưới cần tuyệt đối sử dụng nguồn nước sạch, không nên sử dụng nguồn nước mương suối vì dễ gây lây lan nguồn bệnh.



Một số loại sâu Một số loại sâu bệnh thường gặp trên cây phúc bồn tử gồm: Thối rễ, bệnh bạc lá, thối trái, bệnh phấn trắng, bệnh gỉ sắt, mốc quả, thối gốc… Các loại sâu hại phúc bồn tử gồm: Rệp sáp, rệp vảy, nhện đỏ, sâu đục thân, sâu ăn tạp, bọ trĩ, tuyến trùng…

Kiều Đỗ (t/h)