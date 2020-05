Thứ trưởng Bộ Công an gửi thư khen Công an 3 tỉnh trong vụ Bí thư xã giết cháu vợ, giả chết

Thượng tướng Lê Quý Vương – Thứ trưởng Bộ Công an vừa gửi thư khen Công an các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước; Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an do đã phối hợp điều tra, khám phá nhanh vụ giết người, tạo hiện trường giả, đốt xác nạn nhân để phi tang.

Nội d ung thư khen nêu rõ: Ngày 10/5/2020, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan Bộ, Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an tỉnh Bình Phước nhanh chóng điều tra làm rõ vụ giết người, tạo hiện trường giả, đốt xác nạn nhân để phi tang xảy ra ngày 3/5/2020 tại xã Đắk Som, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông, bắt đối tượng gây án Đỗ Văn Minh (SN 1971) khi đang lẩn trốn tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, thu giữ nhiều vật chứng.

Thư khen của Thứ trưởng Bộ Công an

Kết quả này thể hiện tinh thần kiên quyêt đấu tranh trấn áp tội phạm, sự nhạy bén , mưu trí, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Công an tỉnh Đắk Nông với các đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan Bộ, Công an các địa phương liên quan trong triển khai các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an nhanh chóng điều tra, làm rõ những vụ án nghiêm trọng được dư luận quần chúng đặc biệt quan tâm, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội về những chiến công của lực lượng Công an trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương biểu dương và đánh giá cao thành tích xuất sắc của Công an tỉnh Đắk Nông và các đơn vị liên quan đã đạt được.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị, Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan Bộ và Công an các địa phương liên quan khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố đối tượng theo quy định của Pháp luật ; phối hợp với các cơ quan truyền thông tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác cho nhân dân. Mong muốn các đồng chí phát huy kết quả đạt được, tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu.

Đối tượng Đỗ Văn Minh (áo xanh, ở giữa)

Thứ trưởng Bộ Công an cũng đã ký quyết định khen thưởng cho đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông; Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng về thành tích xuất sắc trong phối hợp khám phá nhanh vụ án.

Trước đó, trong buổi họp báo thông tin kết quả điều tra ban đầu về vụ việc giết người, tạo hiện trường giả do Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức hôm 11-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Tôn Nữ Ngọc Hạnh đã thay mặt lãnh đạo tỉnh thưởng nóng Công an tỉnh Đắk Nông số tiền 200 triệu đồng.

Liên quan đến tiến trình điều tra vụ án, ngày 12/5, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với nghi phạm Đỗ Văn Minh (SN 1971, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi giết người.





Ngoài ra, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ có hay không đồng phạm với ông Minh trong kế hoạch giết người rùng rợn để trục lợi bảo hiểm và củng cố hồ sơ để khởi tố ông Minh thêm hành vi xâm phạm mồ mả.

Về mặt chính quyền, Huyện Lâm Hà đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác ông Đỗ Văn Minh.

Your browser does not support HTML5 video. Trước khi sát hại cháu đằng vợ, Minh đào mộ định trộm thi thể thế thân nhưng bất thành

Nga Đỗ (t/h)