Thứ trưởng Bộ Công an nói gì về nghi vấn có hiện tượng bảo kê hoạt động tội phạm của Đường Nhuệ?

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2020 vào tối ngày 5/5, Trung tướng Lương Tam Quang – Thứ trưởng Bộ Công an đã trả lời báo chí xung quanh vụ án Đường Nhuệ gây xôn xao dư luận hồi tháng 4/2020.

Theo Trung tướng Lương Tam Quang, từ năm 2015 đến nay, Công an tỉnh Thái Bình đã xử lý 20 vụ, 15 đối tượng, trong đó có đối tượng xử lý nhiều lần và có quan hệ với Nguyễn Xuân Đường (Đường Nhuệ, SN 1971, trú tại TP Thái Bình).

Tuy nhiên, hoạt động của Đường Nhuệ rất tinh vi, trong một số vụ án, đối tượng này không ra mặt mà cho những đối tượng khác ra mặt nên chưa có căn cứ để xử lý Đường Nhuệ dẫn đến quá trình thu thập tài liệu cũng khó khăn.

Trung tướng Lương Tam Quang nhấn mạng, băng nhóm của Đường Nhuệ là tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp, lợi dụng mác doanh nhân thành đạt, làm từ thiện nhưng lại có nhiều thủ đoạn đối phó với Công an, vì thế, việc thu thập chứng cứ rất khó khăn.

Trung tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an

Nói về nghi vấn có hiện tượng bảo kê hoạt động tội phạm của Đường Nhuệ giống như vụ Nam Cam, Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng, nghi vấn có bảo kê, chống lưng hay không cũng phải căn cứ vào quy định của Pháp luật , có chứng cứ chứng minh cụ thể.

Theo Thứ trưởng, hiện Bộ Công an đang chỉ đạo Công an tỉnh Thái Bình xem xét vụ việc một cách toàn diện, triệt để, không có vùng cấp, không bỏ lọt tội phạm, làm công tâm, khách quan. Khi có kết quả sẽ cung cấp đến cơ quan báo chí.

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng đang hỗ trợ, hướng dẫn Công an tỉnh Thái Bình điều tra vụ án này. Mặt khác, sẽ cùng Viện kiểm sát phối hợp giám sát, thực hiện đúng quy định của pháp luật.

