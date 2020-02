Thứ trưởng Bộ Công an nói gì về vụ Tuấn “khỉ” xả súng giết người ngày 29/1?

Trung tướng Lương Tam Quang – Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Công an kêu gọi Lê Quốc Tuấn ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Chiều ngày 5/2 đã diễn ra cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ. Bên cạnh vấn đề được quan tâm là dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra thì phóng viên các báo đài còn quan tâm đến vụ truy nã Lê Quốc Tuấn (Tuấn “khỉ”, 33 tuổi, ngụ tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh).

Tuấn là đối tượng đã gây ra vụ án Giết người , Cướp tài sản, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh hôm 29/1 và 30/1.

Trung tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an

Trả lời trong cuộc họp bảo, Thứ trưởng Bộ Công an – Trung tướng Lương Tam Quang cho biết: Nguyên nhân vụ án được xác định là do mâu thuẫn trong đánh bạc. Sau khi xảy ra vụ án, Công an TP Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh truy nã đối với Lê Quốc Tuấn và Phạm Thanh Tâm. Đối tượng Tâm đã ra đầu thú.

Trung tướng Tam còn cho biết thêm, cơ quan Công an đang áp dụng các biện pháp cần thiết để truy bắt đối tượng Tuấn. Đồng thời, thông qua các cơ quan báo đài, phía lực lượng chức năng kêu gọi đối tượng Tuấn ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của Pháp luật

Liên quan đến vụ Tuấn “khỉ” nổ súng giết người, trong chiều 5/2, Công an TP Hồ Chí Minh đã cung cấp thêm một số hình ảnh về đối tượng Tuấn “khỉ”. Công an cung cấp hình ảnh đến cơ quan báo chí đăng tải, hỗ trợ điều tra trong quá trình truy nã Tuấn.

Tuấn "khỉ" nổ súng bắn chết 5 người trong vòng 2 ngày

Trước đó, trong lệnh truy nã, Công an TP Hồ Chí Minh đưa ra một vài đặc điểm nhận dạng nghi phạm như sau: cao 1,66m, nặng khoảng 69kg, da ngăm đen, tóc đen hớt cao, sẹo chấm cách 02cm trên trước đầu mày trái, sống mũi cao, nói giọng miền Nam. Vũ khí đối tượng sử dụng gây án là súng AK dạng báng xếp.

Công an TP Hồ Chí Minh cũng đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa và tố giác tội phạm. Nếu phát hiện thông tin về đối tượng có nhận dạng tương tự các đặc điểm trên thì báo ngay đến Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hồ Chí Minh theo địa chỉ: 459 Trần Hưng Đạo, Quận 1 (đồng chí Nguyễn Đăng Nam – Trưởng phòng PC02, số điện thoại 0909.262.363) và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (đồng chí Lê Ngọc Phương – Phó Cục trưởng C02, số điện thoại 0903.005.261) để phối hợp.

Your browser does not support HTML5 video.

Cuộc sống trong 'tâm bão' vây bắt Tuấn Khỉ của làng quê ngoại thành Sài Gòn

Nga Đỗ (t/h)