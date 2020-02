Thứ trưởng Bộ Y tế: Không nhất thiết phải đeo khẩu trang, nên mở cửa sổ để diệt virus corona

Chiều 5/2, Bộ Y tế tổ chức họp báo thông tin về dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV). Buổi họp báo diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đã phát hiện trường hợp thứ 10 nhiễm virus corona.

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long giải thích về cách thức lây lan cũng như các biện pháp phòng ngừa virus corona hiệu quả.



Thứ trưởng nhấn mạnh virus corona có thể lây truyền qua các con đường. Thứ nhất là do tiếp xúc trực tiếp với người bệnh. Khi người bệnh ho, hắt hơi, hay nói chuyện các giọt bắn ra ngoài mang theo virus khiến người tiếp xúc hít phải và gây bệnh hoặc khi bắt tay với người bệnh mà không được vệ sinh sạch sẽ.

Thứ hai, virus được người bệnh truyền ra ngoài tồn tại trên các bề mặt vật dụng hay đồ dùng sinh hoạt trong nhà như: tay nắm cửa, vật dụng sinh hoạt, quần áo, bề mặt đồ dùng... Nếu người khỏe chạm phải các bề mặt chứa virus rồi vô tình đưa lên mắt, mũi, miệng,... chúng sẽ xâm nhập vào cơ thể và gây bệnh.



Vì vậy, biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất nhưng đến nay còn nhiều người bỏ qua đó là vệ sinh các bề mặt đồ dùng trong nhà. Đồng thời, mỗi người cần rửa tay bằng xà phòng nhiều lần trong ngày và tránh tiếp xúc với đám đông ở lễ hội, nơi công cộng, trong phòng kín...



Trong những ngày qua, "cơn sốt" khẩu trang trở thành vấn đề được dư luận quan tâm đặc biệt. Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long trích nguyên văn khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới được đăng tải trên website chính thức như sau: "Không cần đeo khẩu trang y tế vì chưa có bằng chứng khoa học cho thấy có lợi ích bảo vệ Trong những ngày qua, "cơn sốt" khẩu trang trở thành vấn đề được dư luận quan tâm đặc biệt. Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long trích nguyên văn khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới được đăng tải trên website chính thức như sau: "Không cần đeo khẩu trang y tế vì chưa có bằng chứng khoa học cho thấy có lợi ích bảo vệ Sức Khỏe đối với người không bị bệnh".



Điều này có nghĩa, thế giới chưa chứng minh việc đeo khẩu trang có thể ngăn ngừa lây nhiễm virus, mà chỉ giúp một phần nào đó giảm được sự lây nhiễm.



Thực tế ngay tại buổi họp báo, có rất đông phóng viên đeo khẩu trang trong khán phòng. Thứ trưởng Bộ Y tế dí dỏm: " Việc các nhà báo đeo khẩu trang khiến cho chúng tôi rất căng thẳng".

Đặc biệt, Thứ trưởng nhấn mạnh: Virus corona rất nhạy cảm với ánh sáng, nhiệt độ, tia cực tím và "sợ gió". Điều này có nghĩa virus không thể tồn tại và phát triển trong môi trường thông thoáng khí, nhiệt độ cao. Vì vậy, các chuyên gia khuyên rằng người dân nên mở cửa sổ, cho không khí lưu thông trong phòng, tránh đóng kín cửa chính là tạo điều kiện cho virus phát tiển. Khi ở môi trường tự nhiên bên ngoài không nhất thiết phải đeo khẩu trang, vì virus khó có thể tồn tại bên ngoài lâu.



Trương Hoàng Hưng - bác sĩ Nhi khoa và giảng dạy lâm sàng tại Texas Tech University (TTU), Texas, Mỹ cho biết nhiều nghiên cứu về khả năng tồn tại trong môi trường của virus gây bệnh SARS, người ta nhận thấy môi trường càng lạnh và càng khô (độ ẩm thấp) thì virus càng sống lâu.



Ở nhiệt độ phòng 22-25 độ C, độ ẩm 40-50%, virus có thể sống khoẻ tới 5 ngày rồi chết dần. Ở nhiệt độ vừa phải 28-33 độ C, độ ẩm không ảnh hưởng tới virus đáng kể nó có thể sống được tới 4-5 ngày. Chỉ khi nhiệt độ đạt tới 38 độ C và độ ẩm đạt tới 80-90%, virus sẽ giảm mạnh sau 24 giờ. Virus sẽ bị tiêu diệt sau 15 phút khi nhiệt độ đạt tới 56 độ C.

