Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long: “Dịch có thể đạt đỉnh trong 7-10 ngày tới”

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra là bệnh dễ lây và khó phòng. Dịch bệnh có thể đạt đỉnh vào tuần tới.

Trong cuộc họp chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long báo cáo, ngay từ đầu giới chuyên môn và Bộ Y tế đã nhận định đây là căn bệnh dễ lây và khó phòng. Bệnh này lây qua 3 đường: Lây qua không khí, lây qua tiếp xúc với bệnh và lây qua bề mặt.

“Theo nhận định chung của các nhà khoa học, dịch có thể đạt đỉnh trong 7 – 10 ngày tới”, ông Long nói.

Nói về tình hình dịch bệnh, trong phiên họp chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ: “Theo nhận định trong tuần này và tuần sau sẽ là thời diểm bùng phát của dịch. Việc chúng ta có biện pháp quyết liệt, đồng bộ hơn là cần thiết. Hôm nay, Thủ tướng mời các lãnh đạo Chính phủ và các bộ, ngành địa phương cùng trao đổi để nói về các vướng mắc, cùng nhau giải quyết”.

Báo cáo về tình hình dịch bệnh, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, ngày 3/2 có 194 người nhập cảnh vào Việt Nam nhưng đều là người Việt chứ không phải người Trung Quốc. Về xuất cảnh, có hơn 1.000 trường hợp, đều là người Trung Quốc

Ông Long khẳng định: “Cho nên ta tạm yên tâm là toàn bộ đường biên vẫn ngăn chặn triệt để, không có chuyện người Trung Quốc vào Việt Nam”. Ngoài ra, tất cả các trường hợp vào Việt Nam đều bị cách ly 14 ngày và đảm bảo đầy đủ các điều kiện. Quan trọng nhất là hoạt động cách ly. Cách ly bệnh nhân 3 vòng, gồm:

Vòng 1: Tất cả người bệnh, nghi nhiễm bệnh, người đi và đến từ Hồ Bắc đều được coi là người bệnh, phải cách ly tuyệt tại Bệnh viện

Vòng 2: Cách ly các trường hợp công dân Việt Nam và Trung Quốc từ Trung Quốc về, cách ly tại chỗ trong vòng 14 ngày, không cho họ đi quá phạm vi gia đình

Vòng 3: Những người tiếp xúc xung quanh với người nhiễm. “Phải coi mỗi người như vậy là một ổ dịch và triển khai cách ly ngay, để lây ra rất khó phòng”, ông Long nói.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, cách ly là vấn đề rất quan trọng

Trong phiên họp chiều nay, Bộ Y tế cũng công bố ca thứ 10 nhiễm virus corona ở Việt Nam . Ca bệnh này được xác định ở Vĩnh Phúc. Mặc dù không nằm trong nhóm công dân từ Trung Quốc về nhưng người này có ăn uống, hát karaoke với người bệnh. Hiện bệnh nhân đã được cách ly để điều trị.

Tính đến chiều ngày 4/2, trên thế giới có hơn 26.000 người mắc bệnh, 427 người tử vong. Trong đó, tại Trung Quốc ghi nhận có 425 người tử vong; Philippines 1 người tử vong; Hong Kong có 1 người tử vong. Còn tại Việt Nam ghi nhận đã có 10 ca nhiễm virus nCoV.

Trong đó, 2 cha con người Trung Quốc (1 người đã khỏi và xuất viện); 5 công dân trở về từ Vũ Hán (1 người khỏi và xuất viện); 1 công dân tiếp xúc với người trở về từ Vũ Hán; 1 công dân là lễ tân có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc (đã khỏi và xuất viện); 1 công dân Mỹ đến Việt Nam (trước đó có quá cảnh qua Vũ Hán). Hiện có 3 người được điều trị khỏi và đã xuất viện.

