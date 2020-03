Thứ trưởng Bộ Y tế kêu gọi người dân sử dụng khẩu trang vải, nhường khẩu trang y tế cho y bác sĩ

Tính đến thời điểm này, Việt Nam ghi nhận 134 ca nhiễm viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19), trong đó có 3 người là nhân viên y tế. Đặc biệt, trường hợp bác sĩ đầu tiên nhiễm COVID-19 là người đang công tác tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội).

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, ngay khi xác định có nhân viên y tế mắc COVID-19, Bộ đã có văn bản gửi các Sở Y tế chấn chỉnh lại công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện và lên phương án mua dự trữ trang thiết bị, vật tư y tế cần thiết như hệ thống máy thở theo dõi người bệnh, khẩu trang y tế, đồ bảo hộ, kính che mặt... đảm bảo cung cấp những bộ đồ bảo hộ chất lượng tốt nhất cho các cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19.

Các y, bác sĩ phải chủ động hơn trong việc ngăn chặn nhiễm bệnh COVID bằng sử dụng đồ bảo hộ. Ảnh: Báo VOV

Trả lời báo Vietnamnet , Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết Bộ có kế hoạch mua 30 triệu khẩu trang y tế nhưng trước mắt mới ký được hợp đồng mua 5 triệu chiếc.



"Hiện ngành y tế có gần 4.000 máy thở, vừa ký hợp đồng mua hơn 5 triệu khẩu trang trong dự trù 30 triệu chiếc", ông Sơn nói.

Theo Thứ trưởng, hiện nay Việt Nam đã sản xuất được khẩu trang vải 3-4 lớp kháng khuẩn, ngăn ngừa giọt bắn phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 nên người dân hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng khẩu trang vải đạt tiêu chuẩn.

Còn với các nhân viên y tế làm nhiệm vụ theo dõi và chăm sóc người bệnh COVID-19, khi thực hiện những thao tác thủ thuật gần với đường thở của bệnh nhân thì rất dễ bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Khẩu trang y tế sẽ giúp bảo vệ an toàn hơn cho các y, bác sĩ. Vì vậy, Thứ trưởng y tế đề nghị người dân sử dụng khẩu trang vải, nhường khẩu trang y tế cho y, bác sĩ.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn



Các y bác sĩ là những chiến sĩ hàng đầu trên trận tuyến phòng chống dịch bệnh. Nhân viên y tế nếu bị lây nhiễm virus sẽ ảnh hưởng tới công tác chăm sóc người bệnh.

"Chính sự an toàn của nhân viên y tế sẽ giúp bảo đảm cho sự an toàn của cộng đồng", báo Pháp luật TP.HCM dẫn lời ông Sơn.

Your browser does not support HTML5 video.

Kiều Đỗ (t/h)