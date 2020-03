Thứ trưởng Y tế: Hai nữ điều dưỡng ở BV Bạch Mai lây cho nhau, bệnh viện không lây nhiễm chéo

Liên quan đến vụ việc này, thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn khẳng định, bệnh nhân 86 là người mắc bệnh trước rồi lây cho bệnh nhân 87, không có trường hợp nhiễm chéo ở bệnh viện.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn.

Theo kết quả ban đầu, hai điều dưỡng này làm việc ở 2 phòng cạnh nhau, sinh hoạt chung như ăn, ngủ nghỉ nhiều lần với nhau trong thời gian qua.

Báo Vietnamnet dẫn lại lời của thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết: "Điều dưỡng 1 mắc bệnh lây qua điều dưỡng 2 là hiện tượng lây bình thường trong cộng đồng khi tiếp xúc giữa người bệnh và đối tượng tiếp xúc gần. Trường hợp này hoàn toàn không phải lây nhiễm chéo ở bệnh viện".

Theo Thứ trưởng Sơn, nhân viên y tế chính là những chiến sĩ đứng ở tuyến đầu trong việc phòng chống dịch. Do đó, họ phải chịu những nguy cơ lây nhiễm, rủi ro rất cao. Do đó, các nhân viên y tế cần hết sức cảnh giác, phân luồng với những người đến khám bệnh. Trang bị trang phục bảo hộ cho nhân viên y tế ở các phòng phân loại bệnh nhân gồm quần áo, nón, kính, khẩu trang.