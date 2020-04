Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long lý giải về các ca bệnh nặng của Việt Nam được chữa trị thành công

Đó là thông tin do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cung cấp tại buổi lễ khai trương nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa và ứng dụng Bluezone bảo vệ cộng đồng, phòng chống COVID-19 sáng 18/4.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Sức Khỏe của các ca bệnh nặng COVID-19 đều tiến triển tốt, đặc biệt là bệnh nhân số 91 là phi công người Anh (ca bệnh đầu tiên liên quan đến quán bar Buddha).

Theo Thứ trưởng, các ca bệnh nặng của Việt Nam được chữa trị thành công nhờ việc hội chẩn thường xuyên giữa các chuyên gia y tế đầu ngành trong điều trị bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2. Trung tâm quản lý điều hành hỗ trợ chuyên môn, chẩn đoán, điều trị người bệnh COVID-19 đã thường xuyên mời các chuyên gia đầu ngành, tổ chức hội chẩn các ca bệnh nặng, tìm phương pháp điều trị tối ưu cho người bệnh.

Đến thời điểm này, Việt Nam là một trong ba quốc gia có trên 200 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 nhưng chưa có trường hợp nào tử vong. Việc điều trị thành công các ca bệnh nặng có vai trò quan trọng của việc hội chẩn thường xuyên giữa các chuyên gia y tế Việt Nam, bên cạnh đó là sự giúp sức của hệ thống công nghệ thông tin.



Tính đến 9h ngày 18/4/2020, Việt Nam có 268 ca mắc COVID-19, không có ca nào tử vong. Trong đó, số ca bình phục là 198, số ca bệnh đang được điều trị là 70. Hiện Việt Nam đứng thứ 113 trên tổng số 211 quốc gia vùng lãnh thổ có ca mắc COVID-19. Đứng 6/11 quốc gia trong khu vực ASEAN.

Bệnh nhân 97 điều trị tại Bệnh viện Điều trị COVID-19 (Cần Giờ, TP.HCM) được xuất viện sáng 18/7

Trong 24h qua, Việt Nam đã ghi nhận thêm nhiều tin vui trong công tác phòng chống dịch khi ngày thứ 2 liên tục không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Số trường hợp bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tăng thêm 21 trường hợp, nâng số ca khỏi bệnh lên 198, gần 80% tổng số ca mắc. Cũng trong 24h qua, sức khoẻ của 3 bệnh nhân nặng đã có nhiều tiến triển tốt.

Đặc biệt là bệnh nhân 91, theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, hiện tại tình trạng bệnh nhân không sốt, mạch 87 lần/phút, huyết áp 117/71 mmHg, SPO2 98%, bệnh nhân tiếp tục thở máy. Trước đó, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm cho thấy dịch rửa phế quản đã âm tính SARS-CoV-2.

Dự kiến, trong ngày 18/4, sẽ có 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là bệnh nhân 97, bệnh nhân 151 và bệnh nhân 207.

