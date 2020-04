Thủ tướng Anh phải vào phòng chăm sóc đặc biệt vì sức khỏe ngày càng yếu đi do nhiễm COVID-19

Nhập viện sau 10 ngày tự cách ly, tối qua (6/4) Thủ tướng Anh Boris Johnson đã được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt do sức khỏe ngày càng yếu đi.

Vào tối 5/4 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Anh Boris Johnson (55 tuổi) nhập viện ở London sau 10 ngày tự cách ly. Được biết, ông xác nhận nhiễm COVID-19 từ 27/3, sau đó tự cách ly tại dinh Thủ tướng ở Số 10 Phố Downing (London) trong 7 ngày.

Sau đó, Thủ tướng Johnson định ngừng cách ly, làm việc bình thường vào 3/4 nhưng 2 ngày qua, thủ tướng vẫn còn sốt nên phải tiếp tục cách ly, đến chiều 5/4 thì nhập viện.

Nhập viện sau 10 ngày tự cách ly, tối qua (6/4) Thủ tướng Anh Boris Johnson đã được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt do sức khỏe ngày càng yếu đi. Tuyên bố từ dinh Thủ tướng cho hay: "Tình hình sức khỏe của thủ tướng đã xấu đi vào chiều 6/4, theo lời khuyên từ đội ngũ y tế nên ông hu vực chăm sóc đặc biệt (ICU) tại Bệnh viện ".

Tình hình sức khỏe xấu đi nhanh chóng của ông Boris Johnson khiến nhiều người ngạc nhiên khi chỉ vài giờ trước, vị Thủ tướng Anh còn viết trên Twitter với những lời lẽ lạc quan, cảm ơn cảm ơn Hệ thống Y tế Quốc gia (NHS) vì đã điều trị cho ông và những bệnh nhân khác.

Theo Reuters, ông Boris Johnson hiện vẫn tỉnh táo và chưa cần thiết phải thở máy ngay lập tức. Nước Anh hiện vẫn chưa có kế hoạch kế nhiệm trong trường hợp thủ tướng Anh mất khả năng lãnh đạo. Tuy nhiên, ông Johnson đã đề nghị cho Ngoại trưởng Dominic Raab thay thế mình.

Được biết, Thủ tướng Anh là người đứng đầu chính phủ đầu tiên trên thế giới nhiễm COVID-19. Văn phòng thủ tướng nước này cho hay, người đứng đầu chính phủ Anh vẫn chịu trách nhiệm lãnh đạo đất nước dù tình hình của ông chuyển biến xấu. Bên cạnh đó, việc ông Boris Johnson được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt như một biện pháp đề phòng trong trường hợp ông cần thở máy để hỗ trợ hồi phục.



