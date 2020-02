Thủ tướng Capuchia đến Vũ Hán thăm du học sinh bất chấp dịch bệnh đang hoành hành

Theo như chia sẻ của ông Hun Sen, ông sẽ đáp chuyến bay từ thủ đô Seoul – Hàn Quốc đến thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) – tâm điểm dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây ra.

Cũng theo những gì đã chia sẻ trên mạng xã hội , ông Hun Sen cho biết, chính quyền Trung Quốc đã đồng ý chuyến đi trên. Song trong một bài cập nhật gần đây, vụ lãnh đạo này lại cho rằng, ông đang chờ được Bắc Kinh cho phép.

Thủ tướng Hun Sen

Theo thông tin từ tờ Người lao động, không có chuyến bay thương mại nào đang hoạt đông từ Seoul đến Vũ Hán (Trung Quốc) và ông Hun Sen không giải thích sẽ đến đó như thế nào. Được biết, ông Hun Sen đến Hàn Quốc tham dự hội nghị do một tập đoàn tư nhân tổ chức.

Về mục đích đến Vũ Hán, ông Hun Sen cho biết, ông đến để hỗ trợ cho sinh viên Campuchia đang ở trong tâm dịch bệnh. Đồng thời còn để nói với họ rằng, đừng sợ virus corona chủng mới.

Trước đó, báo chí Campuchia chia sẻ, ông Hun Sen từng chia sẻ trên sóng truyền hình rằng, virus nCoV không đe dọa họ và tuyên bố sẽ không cấm các chuyến bay đến từ Trung Quốc. nCoV đã khiến 20.600 người mắc bệnh trên tòa thế giới, hầu hết đều ở Trung Quốc. Tính đến ngày 3/2, 426 người đã thiệt mạng.

Nhiều nước ở khu vực châu Á đã ghi nhận các trường hợp nhiễm virus corona chủng mới, trong đó có Việt Nam, Singapore. Ngoài ra, hơn 100 người Malaysia bị cách ly sau khi được sơ tán khỏi Vũ Hán.

Dịch corona diễn biến phức tạp

Tại Vũ Hán, chính quyền địa phương dự kiến sẽ chuyển đổi một phòng tập thể dục , phòng triển lãm và trung tâm văn hóa thành Bệnh viện . Theo đó, nâng số giường bệnh lên 3.400 giường để điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới.

Tại Việt Nam, chiều ngày 4/2, Bộ Y tế đã chính thức công bố trường thêm một trường hợp nhiễm virus corona chủng mới. Bệnh nhân được xác định là ở Vĩnh Phúc. Tổng cộng Việt Nam đã có 10 ca nhiễm virus corona.

Trong đó, 2 cha con người Trung Quốc (1 người đã khỏi và xuất viện); 5 công dân trở về từ Vũ Hán (1 người khỏi và xuất viện); 1 công dân tiếp xúc với người trở về từ Vũ Hán; 1 công dân là lễ tân có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc (đã khỏi và xuất viện); 1 công dân Mỹ đến Việt Nam (trước đó có quá cảnh qua Vũ Hán). Hiện có 3 người được điều trị khỏi và đã xuất viện.

Nga Đỗ (t/h)