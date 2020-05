Thủ tướng đề nghị Quốc hội xem xét hoãn tăng lương từ 1/7, miễn giảm thuế cho doanh nghiệp

Theo kế hoạch, tăng lương cơ sở với cán bộ, công chức, lương hưu từ sẽ được tăng từ 1/7/2020. Tuy nhiên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị Quốc hội xem xét hoãn thực hiện để phù hợp tình hình mới do COVID-19.

Sáng ngày 20/5, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới. Một trong những chính sách đặc thù mà Thủ tướng đề nghị Quốc hội xem xét là hoãn tăng lương từ 1/7 tới và miễn giảm thuế thu nhập cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Biến động chưa từng có, kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề

Theo báo cáo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, do tác động của đại dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona nên trong những tháng đầu năm 2020, tình hình quốc tế và trong nước có những biến động lớn, chưa từng có trong nhiều thập kỷ.

Kinh tế thế giới rơi vào suy thoái, các nước đối tác lớn của Việt Nam đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tại nước ta, hầu hết các ngành, lĩnh vực kinh tế đều chịu ảnh hưởng nặng nề; nhiều hoạt động kinh tế - xã hội bị ngưng trệ.

Khó khăn là vậy, tuy nhiên, nhờ vào sự đã chung sức, đồng lòng, Việt Nam đã quyết tâm thực hiện "mục tiêu kép" là vừa quyết liệt phòng chống dịch vừa duy trì, phục hồi và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân.

Theo Thủ tướng, với tinh thần khó khăn gấp đôi phải cố gắng gấp ba, các địa phương, doanh nghiệp đã nỗ lực duy trì sản xuất kinh doanh, thúc đẩy các hoạt động kinh tế - xã hội. Công nhân, nông dân vẫn miệt mài lao động sản xuất. Cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, nhất là doanh nghiệp nhà nước vẫn bảo đảm cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho người dân. Nông nghiệp, nông thôn một lần nữa là bệ đỡ, là nền tảng cho ổn định đời sống xã hội trong thời kỳ khó khăn.

Các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp, trường học cũng đã kịp thời đổi mới phương thức làm việc để vừa đảm bảo hoạt động bình thường, vừa thực hiện tốt việc giãn cách xã hội. Hệ thống thông tin điện tử một cửa, cổng dịch vụ công quốc gia, cấp bộ, ngành, địa phương cũng đã từng bước phát huy hiệu quả trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh.

Nhờ vậy mà Việt Nam đã đạt được thành quả đang tự hào trong công tác phòng chống dịch.

"Đạt được kết quả quan trọng này là do chúng ta đã sớm nhận thức đúng, có đối sách phù hợp, kịp thời, tập trung chỉ đạo liên tục, hành động quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả. Các tổ chức quốc tế, nhiều quốc gia, nhiều hãng truyền thông, chuyên gia uy tín đánh giá Việt Nam có mô hình chống dịch hợp lý, hiệu quả, chi phí thấp, được nhân dân ủng hộ”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Thủ tướng nhận định, đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến khó lường, tiếp tục lây lan với tốc độ cao trong thời gian tới. Do đó, thay mặt Chính phủ, Thr tướng đề nghị xây dựng Chiến lược phòng chống dịch bệnh, bảo đảm hiệu quả y tế và bền vững về kinh tế.

Hàng loạt chính sách đặc thù trong trạng thái "bình thường mới"

Nhận định "dập dịch đã khó, nhưng dập dịch mà vẫn duy trì, phát triển nền kinh tế còn khó hơn nhiều", Thủ tướng cho rằng Việt Nam cần tận dụng lợi thế sớm kiểm soát được dịch bệnh, uy tín và vị thế quốc tế được nâng lên để vượt lên nhanh, rút ngắn khoảng cách phát triển với các nước trong khu vực và thế giới, nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu trở thành một nước công nghiệp phát triển vào năm 2045.

Cùng với việc thực hiện nhanh, hiệu quả, kịp thời các cơ chế, chính sách đã được ban hành, Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét, thông qua chủ trương về một số cơ chế, chính sách đặc thù trong tình hình mới.

Thứ nhất, cho phép Chính phủ chủ động điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong phạm vi dự toán chi đầu tư phát triển năm 2020; thực hiện các giải pháp đặc thù để huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển trong bối cảnh khó khăn.

Thứ hai, cho chuyển đổi phương thức đầu tư từ phương thức đối tác công tư sang đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước với các dự án: Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Nguyên nhân là vì việc huy động nguồn vốn tín dụng cho các dự án đối tác công tư rất khó khăn.

Thứ ba là miễn, giảm một số nghĩa vụ thuế, nộp ngân sách đối với các lĩnh vực, đối tượng chịu thiệt hại nặng nề do đại dịch. Đặc biệt trong đó là việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Thủ tướng đề xuất chưa tăng lương cơ sở từ 1/7

Thứ tư, Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét, cân nhắc chưa tăng lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày 1/7/2020 để cùng chia sẻ khó khăn với người lao động và có thêm nguồn lực cho các mục tiêu cấp bách.

Thứ năm, Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét, cân nhắc việc kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021. Trong năm 2021 ban hành định mức phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước cho giai đoạn 2022-2025 cho phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn.

Chính phủ cũng tiếp tục xây dựng và đề nghị Quốc hội xem xét, ban hành các cơ chế, chính sách, giải pháp thúc đẩy hồi phục và phát triển kinh tế, xem xét đưa ra gói kích thích kinh tế mới, kích cầu tiêu dùng nội địa, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp.

