Thủ tướng đồng ý công bố dịch trên toàn quốc, yêu cầu không kinh doanh bảo hiểm COVID-19

Dẫn lại một bản tin trên báo chí đánh giá Việt Nam hành động rất sớm, rất kiên quyết và đúng thời điểm, Thủ tướng nhấn mạnh, đó chính xác là nguyên nhân mang lại thành công ban đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh của Việt Nam, được bạn bè quốc tế và nhân dân đánh giá cao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp

“Hệ thống của chúng ta trên dưới một lòng, quyết tâm ngăn chặn có hiệu quả Covid-19 ở nước ta”, Thủ tướng nêu rõ. Thủ tướng yêu cầu cả hệ thống chính trị, chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng phải tập trung cao độ cho phòng chống dịch.

Trước hết, ngành y tế phối hợp chặt chẽ với TP Hà Nội và ngành công an, các cơ quan khác, chớp thời gian, tranh thủ từng phút, từng giờ, rà soát khoanh vùng những đối tượng nguy cơ lây nhiễm ở ổ dịch Công ty Trường Sinh, Bệnh viện Bạch Mai.



“Tinh thần là thần tốc và cương quyết, dồn mọi nguồn lực dập bằng được ổ dịch này”, Thủ tướng nhấn mạnh. Dù vậy, Thủ tướng nhất trí cho phép Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục nhận điều trị bệnh nhân nặng cấp cứu, không để bệnh nhân tử vong vì không được cấp cứu, đề nghị Bệnh viện phải tổ chức thực hiện chặt chẽ trên cơ sở bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế và cho bệnh nhân.



Thủ tướng nêu rõ, cách ly xã hội là cần thiết để ngăn chặn hiệu quả việc lây lan ra cộng đồng, “chúng ta không được chủ quan, không được lơ là vì chúng ta có nhiều biện pháp mạnh mẽ nhưng trên đường phố vẫn đông người, trên bãi biển vẫn còn rất nhiều người và trong một số điểm vẫn chưa thực hiện nghiêm về số người tụ tập”.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu “tỉnh nào ở tỉnh đó, huyện nào ở huyện đó, xã nào ở xã đó, thôn nào ở thôn đó, khu phố nào ở khu phố đó, nhà nào ở nhà đó” ít nhất trong vòng 15 ngày để tránh lây nhiễm.

Các cơ quan bố trí cán bộ làm việc ở nhà và xử lý công việc qua công nghệ thông tin trừ trường hợp đặc biệt phải đến cơ quan, ví dụ như xử lý tài liệu mật, bộ phận trực sẵn sàng chiến đấu, trực cơ quan đầu não, bộ phận sản xuất dịch vụ thiết yếu, sản xuất công cụ cần thiết cho nền kinh tế… Người đứng đầu cơ quan phải chịu trách nhiệm nếu để cơ quan có nhiều người lây nhiễm do không nắm vững các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Thủ tướng nêu rõ, cơ bản dừng vận chuyển công cộng, hạn chế phương tiện cá nhân. Yêu cầu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo việc tách riêng khu cách ly cũ và mới để tránh lây nhiễm chéo giữa người cũ và người mới vào khu cách ly.

Đối với các bệnh viện trong toàn hệ thống, Bộ Y tế nên có quy định phù hợp để tránh trường hợp một cá nhân nhiễm COVID-19 đi khám mà ảnh hưởng đến toàn bộ bệnh viện.

Về an sinh xã hội cho người dân, Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ bàn vấn đề này vào ngày 1/4. Thủ tướng nêu rõ bảo đảm nguồn cung hàng hóa, lương thực thiết yếu, bảo đảm giá cả phù hợp, chất lượng, không để người dân quá khó khăn.

Your browser does not support HTML5 video.

Chủ tịch Hà Nội: Bệnh viện Bạch Mai là ổ dịch phức tạp