Thủ tướng đồng ý tạm dừng phát hành vé số trong 15 ngày theo kiến nghị của Bộ Tài chính

Tại cuộc họp và thị sát qua hệ thống trực tuyến về công tác phòng chống COVID-19 tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương diễn ra vào sáng ngày 29/3, Bộ Tài chính đã đề nghị dừng hoạt động của các casino, hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết theo chỉ đạo liên quan đến việc tạm dừng các hoạt động, dịch vụ không cần thiết.

Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính về việc dừng dịch vụ xổ số kiến thiết trong vòng 15 ngày, bắt đầu từ tháng 4 tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc còn đồng ý dừng các chuyến bay chở hành khách đến Việt Nam và hạn chế các chuyên sbay từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh với sân bay các tỉnh trong vòng 2 tuần tới.

Ngoài ra, căn cứ vào tình hình dịch bệnh, Thủ tướng đề nghị cần xác định cụ thể các giải pháp phù hợp, riêng cho từng thành phố, địa bàn, khu dân cư. Ưu tiên tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra ở những nơi rủ ro nưu cao ốc văn phòng, khu dân cư tập trung, chợ dân sinh, trung tâm mua sắm, các bệnh viện, khu đô thị mới với mật độ dân cư cao, đầu mối giao thông vận tải…

Tạm dừng phát hành vé số từ ngày 1/4

Về tình hình dịch bệnh tại Việt Nam, lúc 18h30 ngày 29/3, Bộ Y tế đã công bố thêm 9 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 188. Trong số đó có 4 trường hợp đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 3 trường hợp có thời gian sống trong cộng đồng, 2 trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai và 1 trường hợp là phóng viên từng tiếp xúc gần với bệnh nhân 148.



Cũng trong chiều nay, Phó Giám đốc bệnh viện Bách Mai cho biết, trên 7.000 mẫu xét nghiệm của Bạch Mai (gồm nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân, bệnh nhân, nhân viên dịch vụ trong viện) sẽ có kết quả. Hiện tại chưa có nhân viên y tế nào trong số này mắc bệnh.

Ở một diễn biên liên quan, ngày 29/3, Bệnh viện Xanh Pôn đã tiến hành phong tỏa tạm thời Khoa Chấn thương chỉnh hình với 41 bệnh nhân và nhân viên đang trực tại Khoa, người nhà bệnh nhân, chuyển bệnh nhân D. đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cơ sở 2 để cách ly.

Bệnh viện cũng đã tiến hành khử khuẩn các khu vực liên quan, chiều nay (29-3) Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã đến lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ những người có liên quan bệnh nhân D.

Nga Đỗ (t/h)