Thủ tướng Ireland đăng ký làm bác sĩ 1 tuần, Hoa hậu Anh 2019 quay về ngành y chống dịch

Tính đến sáng 7/4, Ireland có tổng cộng 5.364 người mắc COVID-19 và 174 người tử vong. Liên quan đến vấn đề này, ngày 6/4 ông Taoiseach - n gười phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Ireland xác nhận trên trang ABC News cho biết, Thủ tướng Leo Varadkar đã đăng ký vào cơ quan y tế Irealand và làm việc tại Cơ quan điều hành Dịch vụ Y tế Ireland trong 1 tuần để hỗ trợ chống dịch COVID-19.

Được biết, Thủ tướng Ireland Leo Varadkar từng học y, làm việc với vai trò của một bác sĩ tập sự tại các Bệnh viện ở Dublin trong nhiều năm. Tới 2010, ông đủ điều kiện để trở thành bác sĩ đa khoa, nhưng sau đó ông đã rời ngành y để trở thành một chính trị gia toàn thời gian.

Thủ tướng Ireland Leo Varadkar.



Dù văn phòng Thủ tướng vấn chưa đưa thêm thông tin về việc mà ông Varadkar sẽ làm, tuy nhiên, theo The Irish Times, ông Varadkar sẽ đảm nhiệm việc chẩn đoán và tư vấn cho những người nghi nhiễm virus corona chủng mới qua điện thoại.

Tháng trước, trước tình trạng bệnh viện trên cả nước đang phải chịu sức ép lớn do số ca nhiễm COVID-19 tăng lên từng ngày, Cơ quan y tế Ireland đã kêu gọi các cựu nhân viên y tế cùng tham gia vào công cuộc chống đại dịch. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi , lời kêu gọi đã thu hút 50.000 người tình nguyện tham gia.

Ở một diễn biến khác, Bhasha Mukherjee - tân Hoa hậu Anh 2019 sau khi nhận vương miện cũng đã tạm dừng công việc của một bác sĩ thực tập để tập trung vào các công việc thiện nguyện.

Bhasha Mukherjee - tân Hoa hậu Anh 2019.

Sau khi làm việc ở Ấn Độ, Bhasha Mukherjee mới trở về Anh được 1 tháng. Tại Ấn Độ, cô đến thăm các trường học, tặng văn phòng phẩm và quyên tiền xây nhà cho các cô gái bị bỏ rơi.



Khi nghe tin đất nước mình đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của COVID-19, đồng nghiệp cũ ở bệnh viện Pilgrim, Boston cũng báo dịch bệnh chuyển biến xấu, Bhasha Mukherjee quyết định trở về Anh dù kế hoạch làm việc tới tận tháng 8.





Mukherjee đã liên lạc cho đội ngũ quản lý bệnh viện và cho biết bản thân sẽ quay về làm việc sau khi đủ thời gian tự cách ly.



Chỉ trong ngày 6/4, số ca tử vong ở Anh đã tăng thêm 400, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 5.373 và hơn 51.000 ca nhiễm. Đặc biệt, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã được đưa vào phòng chăm sóc tích cực vào tối qua (6/4), sau khi tình hình của ông chuyển biến xấu.



Thùy Nguyễn (t/h)