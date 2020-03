Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn doanh nghiệp Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN

Chiều 4-3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn doanh nghiệp (DN) thuộc Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (US-ABC) do ông A.Phen-man, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc US-ABC dẫn đầu.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng đón tiếp Đoàn DN US-ABC; nêu rõ việc US-ABC thường xuyên tổ chức các đoàn DN vào Việt Nam tìm hiểu cơ hội hợp tác, kinh doanh chứng tỏ Việt Nam có vai trò hết sức quan trọng đối với Hoa Kỳ. Thủ tướng thông báo và bày tỏ vui mừng việc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) vừa đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid-19; khẳng định Việt Nam nỗ lực, kiên quyết thực hiện các biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19, nhờ đó đến nay đạt kết quả hết sức tích cực; Việt Nam hiện là quốc gia an toàn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại buổi tiếp. Ảnh: TRẦN HẢI

Chủ tịch US-ABC A.Phen-man nêu rõ, tháng 12-2019 vừa qua, đoàn US-ABC đã vinh dự được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp, và lần này, hàng chục tập đoàn, DN của US-ABC lại được đến Việt Nam tìm hiểu cơ hội hợp tác. Bày tỏ lấy làm tiếc vì Hội nghị cấp cao ASEAN - Hoa Kỳ đã bị hoãn lại do lo ngại dịch Covid-19, ông hy vọng hội nghị sẽ sớm được tổ chức vì phía US-ABC chuẩn bị rất kỹ cho sự kiện này với nhiều hoạt động quan trọng. Đoàn DN Hoa Kỳ đến Việt Nam trong bối cảnh nhiều sự kiện quốc tế bị hoãn, hủy vì dịch Covid-19. Cộng đồng DN Hoa Kỳ theo dõi chặt chẽ tình hình Việt Nam, tin tưởng Chính phủ Việt Nam sẽ thành công trong ngăn ngừa dịch Covid-19. Đó là lý do tại sao các DN Hoa Kỳ tự tin đến Việt Nam, là thông điệp gửi cộng đồng quốc tế về Việt Nam rất an toàn. Tuần này có hai đoàn DN vào Việt Nam với tổng cộng 45 DN lớn của Hoa Kỳ. Ông bày tỏ, thế giới đang trong thời điểm khó khăn, kinh tế toàn cầu chưa biết đi đến đâu, tuy nhiên, có một thực tế là, cộng đồng DN Hoa Kỳ luôn sát cánh, đồng hành, là đối tác tin cậy của Việt Nam để cùng nhau vượt qua thời kỳ khó khăn này.

Ông nêu rõ, năm nay Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN, do đó US-ABC dự kiến có nhiều hoạt động hỗ trợ Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò lớn này. Dự kiến trong năm nay, US-ABC khai trương chương trình hỗ trợ doanh nhân nữ Việt Nam. Cộng đồng DN Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới như FTA Việt Nam - EU (EVFTA) vì những hiệp định này cũng giúp các DN Hoa Kỳ hưởng lợi. Đoàn DN vào Việt Nam lần này trùng với dịp Việt Nam và Hoa Kỳ kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao hai nước.

Trong khi đó, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Đ.Kri-ten-brinh đánh giá rất cao Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch Covid-19; nêu rõ, cả CDC và bản thân ông nhiều lần bày tỏ ấn tượng, tin tưởng vào năng lực và sự minh bạch của Chính phủ Việt Nam trong phòng, chống dịch Covid-19. Chính vì thế, các DN Hoa Kỳ cũng hết sức tin tưởng và yên tâm khi có mặt tại Việt Nam hôm nay. Cũng tại buổi tiếp, đại diện một số tập đoàn, DN Hoa Kỳ đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam; mong muốn Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện hơn nữa để các DN Hoa Kỳ mở rộng làm ăn tại Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Đánh giá cao ý kiến của các DN Hoa Kỳ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn sự quan tâm, tình cảm của Tổng thống Đ.Trăm đối với Việt Nam và đã gửi thư cho Thủ tướng Chính phủ; nêu rõ, mấy tháng nay, Việt Nam đã nỗ lực xây dựng kế hoạch hài hòa bền vững cán cân thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ. Đối với một số nội dung cụ thể, Việt Nam đã xử lý và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hoa Kỳ để có giải pháp phù hợp lợi ích của cả hai bên, quyết tâm thúc đẩy cán cân thương mại bền vững giữa hai nước. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện, môi trường thuận lợi cho các DN Hoa Kỳ làm ăn thành công tại Việt Nam; mong muốn Hoa Kỳ vươn lên dẫn đầu về đầu tư tại Việt Nam chứ không chỉ dừng lại như hiện nay. Việt Nam hiện tham gia nhiều FTA, do đó đầu tư vào Việt Nam là có cơ hội làm ăn với các thị trường rộng lớn. Thủ tướng vui mừng vì nhiều dự án của Hoa Kỳ thành công ở Việt Nam; nêu rõ, lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam rất chú trọng thực hiện chương trình hành động về cân bằng thương mại thông qua việc nhập khẩu ngày càng nhiều hàng hóa của Hoa Kỳ, cũng như thúc đẩy các DN Hoa Kỳ làm ăn với Việt Nam. Năm nay hai nước kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao, do đó US-ABC là cầu nối quan trọng cho thúc đẩy quan hệ hai nước. Thủ tướng mong US-ABC tiếp tục thông tin tới Tổng thống Đ.Trăm và chính quyền Hoa Kỳ về mối quan hệ tốt đẹp hai nước, thiện chí hợp tác của Việt Nam. Trong bối cảnh toàn cầu khó khăn, Chính phủ Việt Nam đề nghị Chính phủ Hoa Kỳ tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác thương mại, cộng đồng DN hai bên làm ăn thuận lợi, không gặp các biện pháp cản trở, gây khó khăn. Thủ tướng mong các DN Hoa Kỳ đầu tư vào lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu như năng lượng, hàng không, cơ sở hạ tầng, chuyển đổi số, tài chính - ngân hàng, cấp vốn cho khởi nghiệp... là những lĩnh vực tiềm năng hợp tác rất lớn giữa hai bên; mong muốn Hoa Kỳ sớm sản xuất thành công vắc-xin chữa bệnh Covid-19, đồng thời thúc đẩy hợp tác y tế giữa hai nước.

* Nhân dịp này, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh và Chủ tịch US-ABC A.Phen-man đã trao đổi Biên bản ghi nhớ “Tăng cường hợp tác Công nghiệp và Thương mại” giữa Bộ Công thương Việt Nam và US-ABC.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Đ.Kri-ten-brinh đã trân trọng chuyển thư của Tổng thống Hoa Kỳ Đ.Trăm gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giải thích lý do phải hoãn tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN - Hoa Kỳ do lo ngại dịch Covid-19. Theo đó, Hoa Kỳ đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề liên quan quan hệ song phương, nhất là quan hệ thương mại; đánh giá cao sự hợp tác của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN đã chuẩn bị tốt cho Hội nghị cấp cao và mong được tổ chức Hội nghị trong tương lai gần; đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác song phương trên các lĩnh vực.