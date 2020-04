Thủ tướng yêu cầu ngành giáo dục tổ chức cho học sinh trở lại trường an toàn, chu đáo. Tuy đi học trở lại nhưng cần phát huy học qua mạng và truyền hình.

Chiều ngày 22/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19 . Bên cạnh vấn đề giãn cách ly xã hội , trong cuộc họp, Thủ tướng cũng nghe Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo báo cáo, đề xuất tổ chức kỳ thi tốt nghiệm THPT năm 2020 và và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng.

Theo tin từ baochinhphu.vn, Thủ tướng cơ bản đồng ý với báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Bộ đã chủ động xây dựng phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT, yêu cầu Bộ sớm ban hành quy chế, hướng dẫn công tác thi THPT cũng như xét tuyển Đại học, Cao đẳng.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Bộ ra đề thi trên tinh thần không đánh đố, học gì thi nấy, nhưng phải bảo đảm chất lượng. Kỳ thi do Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện, bảo đảm an toàn, trung thực, chất lượng. Cần tăng cường sự thanh tra, giám sát của các cấp, các ngành. Tăng cường sử dụng công nghệ đảm bảo tính trung thực của kỳ thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế cụ thể để áp dụng toàn quốc chặt chẽ, nề nếp, an toàn.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu ngành giáo dục tổ chức cho học sinh trở lại trường an toàn, chu đáo. “Tuy đi học trở lại nhưng cần phát huy học qua mạng và truyền hình, rất thành công thời gian vừa qua”, Thủ tướng nói.

Liên quan đến vấn đề thời gian học sinh đi học trở lại mà dư luận đang quan tâm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết TP đã đưa ra kịch bản dự kiến: Các trường từ bậc THPT đến bậc đại học đi học từ ngày 4/5, các trường THCS, tiểu học và mẫu giáo đi học sau đó 1 tuần, từ ngày 11/5.

Nhiều tỉnh, thành đã công bố thời gian học sinh trở lại trường



Theo tin từ tờ Tuổi trẻ, tính đến chiều ngày 22/4, đã có thêm nhiều tỉnh, thành công bố chính thức hoặc dự kiến thời gian đi học trở lại cho học sinh sau kỳ nghỉ dài phòng chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, hàng loạt các trường đại học cũng lên kế hoạch đón sinh viên trở lại tập trung học tập từ ngày 4/5. Song vẫn còn nhiều trường chưa chốt lịch học trở lại cho sinh viên . Sáng ngày 22/4 có một số trường dự kiến cho sinh viên đi học trở lại từ ngày 4/5 như: Đại học sư phạm kỹ thuật TP HCM; Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Đại học Công nghệ TP HCM; Đại học Tôn Đức Thắng…

