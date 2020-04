Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thực hiện nghiêm cách ly toàn xã hội, không lơi lỏng, chủ quan

Song nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, bùng phát dịch bệnh tại Việt Nam vẫn đang rất cao. Các cấp, các ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện chủ động các biện pháp phòng chống dịch với tinh thần quyết liệt, mạnh mẽ hơn.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chính quyền các cấp chấn chỉnh, xử lý kịp thời theo đúng quy định, yêu cầu mọi người dân thực hiện nghiêm biện pháp cách ly toàn xã hội, ở tại nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, không tập trung đông người, đeo khẩu trang nơi công cộng… Bởi hiện nay đã xuất hiện tình trạng người dân nhiều địa phương không chấp hành chỉ thị, tụ tập đông người, không giữ khoảng cách an toàn, tham gia giao thông đông đúc, ra đường không đeo khẩu trang…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế và các Bộ liên quan theo dõi, đánh giá sát đúng tình hình, báo cáo Thường trực Chính phủ xem xét, quyết định biện pháp áp dụng này từ sau ngày 15/4/2020.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các cơ quan liên quan tiếp tục quản lý, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, hạn chế tối đa người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, trừ các trường hợp đặc biệt; hết sức lưu ý kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh trên tuyến biên giới phia Tây, Tây Nam. Tiếp tục đối đa các chuyến bay vận chuyển hành khách Việt Nam, trù các trường hợp đặc biệt.

Bộ Quốc phòng và các địa phương tiếp tục chuẩn bị sẵn cơ sở cách ly, bảo đảm chủ động, sẵn sàng tiếp nhận thực hiện cách ly tập trung số lượng lớn.

Bên cạnh đó cần tăng cường năng lực xét nghiệm cho các địa phương nhằm đảm bảo phù hợp với thực tiễn, có quy trình chặt chẽ về đón tiếp, khám bệnh, điều trị đối với người đến khám bệnh tại các cơ sở y tế nhằm ngăn ngừa việc lây nhiễm. Chú trongjt rong việc phòng ngừa lây nhiễm, bảo đảm an toàn cho lực lượng làm việc tại các cơ sở cách ly và cơ sở y tế

Tập huấn huấn luyện chuyên môn, việc sử dụng máy thở, phác đồ điều trị tốt nhất… cho các tuyến, chuẩn bị nhân lực, vật tư, thiết bị thuốc men cho trường hợp dịch bệnh xảy ra trên diện rộng. Trước mắt, tạm dừng xuất khẩu các loại thuốc sử dụng để điều trị COVID-19, nhập khẩu một số loại thuốc thành phẩm cần thiết, đảm bảo đủ cơ số cho điều trị.

Liên quan đến công tác sản xuất thiết bị y tế, khẩu trang, máy thở, Thủ tướng giao các Bộ: Công Thương, Y tế chủ động đẩy mạnh sản xuất trang thiết bị y tế, công cụ, vật tư trong đó có khẩu trang các loại, máy thở.

Your browser does not support HTML5 video.

Hà Nội lập 30 chốt giám sát thực hiện cách ly xã hội