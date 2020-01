Thua 2-1 trước U23 Triều Tiên, HLV Park Hang Seo lo cho thủ môn Bùi Tiến Dũng

Tối 20h15 trên sân Rajamangala (Thái Lan) đã diễn ra trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên. Đây là trận đấu trong lượt trận cuối cùng của bảng D vòng chung kết U23 châu Á.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về U23 Triều Tiên. Việt Nam là đội đã có bàn thắng đầu tiên trong trận đấu sau pha lập công của Tiến Linh. Tuy nhiên sau đó thủ thành Tiến Dũng đã mắc phải sai lầm khi cản phá cú sút phạt của Triều Tiên, khiến Việt Nam bị gỡ hóa ở phút thứ 27. Thế trận cân bằng giữa 2 đội kéo dài từ thời điểm đó cho tới phút thứ 90 của trận đấu khi mà Bảo Toàn phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài quyết định cho U23 Triều Tiên hưởng penalty. Cuối cùng, Bùi Tiến Dũng lại phải vào khung thành nhặt bóng lần thứ 2 trong trận đấu.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã không giữ được phong độ tốt như 2 trận đấu trước. Ảnh: Vietnamplus

Chung cuộc, U23 Việt Nam thua U23 Triều Tiên với tỷ số 1-2. Việt Nam chính thức ra về từ vòng bảng.

Tại cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang Seo cho biết không trách học trò mà chỉ nhắm đến sự phát triển của bóng đá Việt Nam . Những trận đấu trong năm nay là để rút kinh nghiệm và biến điều đó thành sức mạnh cho đội tuyển trong tương lai.

"Sắp tới, Việt Nam sẽ tập trung vào vòng loại World Cup 2022 và tôi sẽ dành mọi tâm huyết vào những trận đấu còn lại để giúp Việt Nam đi sâu vào giải đấu. Toàn đội đều chung tâm trạng sau trận thua Triều Tiên nhưng với Tiến Dũng, cậu ấy sẽ buồn nhiều hơn nên cần phải giúp cậu ấy bình tâm để lấy lại phong độ, thi đấu tốt hơn nữa trong tương lai".





Tiền đạo Tiến Linh - người ghi bàn thắng mở màn trận đấu bày tỏ: "Trong trận đấu, ai cũng từng một lần mắc sai lầm nhưng tất cả các tuyển thủ đã thi đấu hết sức hôm nay. Xin gửi lời tạ lỗi với người hâm mộ nước nhà vì U23 Việt Nam không đạt được mục đích cuối cùng. Thất bại này rất khó khăn với đội tuyển nhưng cần phải đối diện với nó để hướng tới thành công trong tương lai".

Highlights trận U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên

Kiều Đỗ (t/h)