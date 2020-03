Thua bạc, nam thanh niên rủ bạn thân trộm tàu thủy 400 tấn đi bán

Do ham mê cờ bạc, nợ nhiều không có tiền trả nên Cao Văn Trưởng (27 tuổi) đã rủ bạn đi trộm tàu HD-2626 rồi thay nhau lái về khu vực sông Cấm để tìm người bạn. Nhưng chưa kịp bán thì bị bắt.

Ngày 2/3, Phòng Cảnh sát đường thủy (Công an TP Hải Phòng ) cho biết, đơn vị đã bàn giao đối tượng Đào Văn Số (SN 1991, trú tại phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) cùng tang vật là một chiếc tàu thủy do đối tượng này trộm cắp được cho Công an huyện Thanh Hà (Hải Dương) để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Theo điều tra, khoảng 14h ngày 1/3, Phân đội 3, Thủy đội (thuộc Phòng Cảnh sát đường thủy Hải Phòng) nhận được tin tàu HD-2626 (trọng tải 400 tấn) thuộc sở hữu của ông Nguyễn Quang Tưởng (xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) neo đậu ở khu vực sông Thái Bình (thuộc địa bàn xã Thanh Hải) đã bị đánh cắp.

Đào Văn Số tại cơ quan điều tra

Theo thông tin từ chủ tàu, chiếc HD-2626 có vỏ sắt, sơn màu nâu do ông Tưởng và bạn chung vốn làm ăn. Tàu được đóng năm 2015, trọng tải 400 trấn, giá 1,4 tỷ đồng. Phương tiện này sau khi bị lấy trộm đã được di chuyển về khu vực sông Cấm (thuộc TP Hải Phòng).

Sau khi tiếp nhận các thông tin, cơ quan điều tra đã dùng các phương tiện kỹ thuật tiến hành rà soát các phương tiện neo đậu trên sông Cấm (đoạn qua xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện chiếc tàu của ông Tưởng đang neo đậu ở đây. Đúng thời điểm này, đối tượng Đào Văn Số nhảy lên bờ với ý định bỏ trốn nhưng không thoát được.

Đào Văn Số bị đưa về trụ sở để phục vụ điều tra. Tại đây, đối tượng khai nhận do ham mê cờ bạc, nợ nần nhiều không có khả năng trả nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Đêm ngày 1/3 đã rủ đối tượng Cao Văn Trưởng (27 tuổi) đi trộm tàu HD-2626.

Chiếc tàu mà bị Số và bạn ăn trộm



Đẻ trộm được tàu, trước đó, Số đã rình mò, phát hiện tàu này neo đậu trên sông nhưng không có người trông coi. Hơn nữa, cả hai đối tượng cùng học lái tàu nên dễ dàng di chuyển khi ăn trộm.

Sau khi trộm được tàu, hai đối tượng này thay nhau lái tàu về khu vực sông Cấm (Hải Phòng) để tìm người mua lại. Nhưng chưa kịp rao bán thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Đối tượng Cao Văn Trưởng đã bỏ trốn sang Quảng Ninh sau khi gây án. Lực lượng chức năng đã cử trinh sát sang Quảng Ninh để truy bắt. Đến sáng ngày 2/3, đối tượng Trưởng bị bắt giữ.

Your browser does not support HTML5 video.

Những kẻ trộm cắp bất lương trong Bệnh viện với chiêu trò “tạt nước mắm“

Nga Đỗ (t/h)