Thừa Thiên - Huế: Giận vợ, chồng tưới xăng tự thiêu cùng 2 con nhỏ khiến cả 3 tử vong

Mới đây, trên địa bàn huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa xảy ra một sự việc thương tâm khiến cả 3 cha con trong một gia đình cùng chết cháy. Đáng chú ý, nguyên nhân của sự việc xuất phát từ mâu thuẫn gia đình

Gia đình tổ chức hậu sự cho 3 nạn nhân. Ảnh: Báo PLVN

Cụ thể, theo nguồn tin từ báo VOV, vào khoảng 0h40 sáng 8/2, ngôi nhà của gia đình anh Phạm Bá T. (36 tuổi) ở thôn Đức Phú, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã nhanh chóng thông báo đến chính quyền địa phương, huy động lực lượng nhanh chóng dập tắt đám cháy. Thời điểm này, trong nhà có anh T. và 2 con nhỏ là cháu Phạm Bá Quốc T. (10 tuổi) và Phạm Gia Tr. (3 tuổi).

Báo Người Lao Động đưa tin, sau khi dập tắt đám cháy, người dân phát hiện cả 3 cha con đều đã tử vong trong phòng ngủ. Thời điểm này, mùi xăng vẫn bốc nồng nặc.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc. Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, có thể chính anh T. đã châm lửa đốt nhà dẫn đến hỏa hoạn. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn của anh T. với vợ trước đó.

Phía trước căn nhà là tiệm sửa xe của gia đình nạn nhân. Ảnh: Người Lao Động

Được biết, anh T. làm nghề sửa xe máy, còn vợ (khoảng 30 tuổi) làm nghề buôn bán. Báo Pháp luật Việt Nam dẫn lời của hàng xóm gia đình anh T. cho biết, vài ngày trước giữa anh T. và vợ có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Anh T. đã có hành vi đánh đập vợ, người vợ liền bỏ về nhà bố mẹ đẻ sinh sống. Trước khi xảy ra sự việc, anh T. đã livestream trên trang facebook cá nhân việc đốt nhà, tự tử.

Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể cho gia đình an táng.

"Sơ bộ công an kết luận bước đầu là do mâu thuẫn vợ chồng, xong do bực tức giận hờn nên 3 cha con ngủ trong phòng tự đốt cháy và chết. Huyện hỗ trợ mỗi nạn nhân 5,5 triệu đồng để hỗ trợ thêm cho gia đình để lo mai táng", ông Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho hay.

Your browser does not support HTML5 video.

Hỏa hoạn 5 người chết ngày 27 Tết

Kiều Đỗ (t/h)