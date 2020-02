Thừa Thiên – Huế: Mới cưới được 14 ngày, vợ chết chồng bị thương nặng với nhiều vết đâm

Theo nguồn tin từ tờ Tiền Phong, lãnh đạo xã Vinh Thanh (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) xác nhận, trên địa bàn mới xảy ra một việc việc đau lòng. Nạn nhân là cặp vợ chồng trẻ mới cưới nhau từ trước Tết Canh Tý 2020. Cả hai cùng là người xã Vinh Thanh.

Cũng theo vị lãnh đạo này, hậu quả sự việc khiến người vợ tử vong còn người chồng được đưa vào Bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết đâm trên thường. Nghi ngờ, người chồng tự dùng dao đâm vào cơ thể mình.

Về vụ việc, theo lão đạo xã, vào chiều ngày 28/1 (tức mùng 4 Tết), một số người thana bất ngờ phát hiện anh Nguyễn B. (SN 1997, trú tại xã Vinh Thanh) nằm quằn quại trong vũng máu, trên người có nhiều vết đâm. Cách đó không xa là chị Trần Thị C. (SN 1993, vợ anh B.). Khi được phát hiện chị đã ngất lịm, có dấu hiệu sùi bọt mép.

Ngay lập tức, người thân hô hoán dân làng sang giúp đỡ, đồng thời gọi xe cứu thương đưa đến bệnh viện cấp cứu. Dù đã được các bác sĩ cứu chữa tận tình nhưng chị C. vẫn không qua khỏi. Còn nạn nhân B. được cấp cứu trong tình trạng cơ thể có nhiều vết thương.

Từ khi vụ việc xảy ra nhiều người đồn đoán rằng, cặp vợ chồng này có mâu thuẫn tình cảm nên dẫn đến sự việc trên. Tuy nhiên, ông Phan Đức Anh – Chủ tịch xã Vinh Thanh cho biết, hiện vẫn chưa có kết luận điều tra chính thức về nguyên nhân vụ việc cũng như nguyên nhân cái chết của chị Trần Thị C..

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã cũng phối hợp với cơ quan chức năng xuống hiện trường, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo ông Đức Anh, anh Nguyễn B. gần đây có dấu hiệu tâm lý bất ổn, đặc biệt là sau cái chết do tự sát của một người bạn thân.

Ông Đức Anh nói: “Có thể do tâm lý không bình thường vào một thời điểm nhất thời nào đó nên anh chồng đã dùng dao tự thương. Người vợ chứng kiến cảnh tượng trên do quá sốc, sợ hãi dẫn đến vấn đề nghiêm trọng về tim mạch, sau đó tử vong . Song đây chỉ là những thông tin ban đầu, phải đợi kết luận điều tra từ phía cơ quan chức năng”.





