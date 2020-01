Hà Tăng gợi ý loạt thực đơn bữa sáng giúp eo thon dáng đẹp, ăn mãi cũng không lo béo

Trong số đó, thực đơn bữa sáng là điều Hà Tăng chú trọng hơn cả. Cô quan niệm, bữa sáng bổ dưỡng không chỉ tốt cho Sức Khỏe mà còn rất hữu ích trong việc giữ dáng, giảm cân. Bên cạnh đó, người đẹp cũng không quên gợi ý những bữa sáng khoa học do chính tay mình chuẩn bị.

Có thể thấy, chế độ ăn của Hà Tăng không quá kham khổ. Cô đặc biệt yêu thích những loại thực phẩm lành mạnh, đặc biệt là quả bơ . Bơ vốn là loại quả chứa nhiều chất béo không bão hòa, chất xơ và chất chống oxy hóa , không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp no lâu.

Bên cạnh đó, người đẹp còn nhiều lần chia sẻ cách luộc trứng lòng đào. Do đó, bữa sáng gồm bơ hay trứng luộc là lựa chọn không tốn nhiều thời gian nhưng lại đủ chất nhưng vẫn có thể giữ dáng.



Hà Tăng còn lựa chọn những loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất khác như sữa hạnh nhân, hạt quinoa, các loại ngũ cốc…

Bên cạnh đó còn có sinh tố trái cây, sữa hạt, sinh tố rau xanh (rau chân vịt, cải xoăn). Ăn kèm với cà chua, rau xà lách có thể cho thêm tôm, cá ngừ…



Bánh mỳ nướng kèm chuối chín, bơ lạc và các loại hạt… cũng rất tốt cho sức khỏe. Nếu muốn giảm cân hiệu quả hơn, nên ưu tiên lựa chọn bánh mì đen.



Đặc biệt, Hà Tăng còn rất ưa chuộng Overnight Oat (yến mạch ngâm qua đêm). Tuy còn xa lạ với nhiều người Việt nhưng món này rất giàu tinh bột, chất xơm vitamin, chất đạm và chất béo lành mạnh. Rất đơn giản, chỉ cần ngâm yến mạch cùng sữa tươi hoặc sữa hạt và các loại hạt, trái cây trong hũ thủy tinh, đặt ngăn mát tủ lạnh qua đêm và thưởng thức luôn vào sáng hôm sau.

Bên cạnh yoga, Tăng Thanh Hà còn yêu thích một số môn thể thao khác như bơi lội, đạp xe, chạy bộ…

Your browser does not support HTML5 video.

Giảm mỡ bụng với bài tập 5 phút mỗi ngày. Nguồn: Em Đẹp TV.