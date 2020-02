Bí quyết sở hữu vóc dáng thanh mảnh cấp tốc nhờ thanh long, chị em đã thử chưa?

Tại sao ăn thanh long lại giúp giảm cân?

Thanh long là một loại trái cây nhiệt đới có nguồn gốc từ Nam Mexico và Trung Mỹ. Ngày trước, cây thanh long chỉ có giá trị làm cảnh, thế nhưng đến thời điểm hiện tại thanh long đã trở thành loại quả được nhiều người yêu thích và phổ biến trên toàn thế giới.

Thanh long có hương vị ngọt ngào, thanh mát, khá dễ ăn cùng nhiều lợi ích Sức Khỏe , từ giảm cân đến phòng tránh bệnh tiểu đường, tim mạch và ung thư. Loại quả này chứa lượng vitamin C dồi dào, nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa . Lượng chất xơ hòa tan trong thanh long có tác dụng giảm lượng đường trong máu, nuôi dưỡng ruột, ngăn ngừa ung thư và đánh bay mỡ thừa.

Lượng vitamin C trong thanh long giúp nâng cao hệ miễn dịch. Quả thanh long gần như không chứa một chất béo gây hại nào trong khi lại rất nhiều nước (87,6%) và cung cấp năng lượng thấp (40Calo/100g). Do đó, ăn thanh long khiến bạn cảm thấy no lâu, hạn chế ăn vặt, phù hợp với những người muốn giảm cân lành mạnh.

Theo một số nghiên cứu, hạt quả thanh long còn chứa một số loại acid béo rất tốt cho cơ thể, giúp giảm hàm lượng cholesterol xấu và tăng sức dẻo dai cho thành mạch. Do đó, khi ăn thanh long nên nhai thật kỹ để hạt vỡ ra.





Mẹo giảm cân từ thanh long cực đơn giản và hiệu quả

Để giảm cân, nên thêm thanh long vào chế độ ăn uống hàng ngày, kết hợp với việc tiêu thụ nhiều rau xanh, hạn chế tinh bột và chất béo, uống nhiều nước và tập thể dục thường xuyên. Đặc biệt trong thời điểm thanh long đang cần "giải cứu", bạn có thể thoải mái mua loại quả này về ăn dần.

Ngoài ăn trực tiếp, thanh long có thể chế biến thành nhiều món thơm ngon, bổ dưỡng nhưng vẫn có thể giúp bạn giảm cân.



Sinh tố thanh long

Chuẩn bị nguyên liệu:

1 quả thanh long

Một chút đường

Một ít sữa không đường

1-2 quả cherry





Cách làm:

Thanh long gọt vỏ, cắt khúc.

Cho tất cả nguyên liệu (trừ cherry) vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn.

Cho ra cốc, để cherry trang trí lên trên rồi thưởng thức.

Thanh long dầm sữa chua

Chuẩn bị nguyên liệu:

1 quả thanh long

1 hộp sữa chua không đường

1 cốc đá bào

Cách làm:

Thanh long bỏ vỏ, cắt khúc vừa ăn.

Cho thanh long vào cốc, thêm sữa chua trộn đều.

Thêm một ít đá bào rồi thưởng thức.

Thùy Nguyễn (t/h)