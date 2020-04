Thực hư việc BlackPink là nạn nhân bị rò rỉ thông tin trong 'phòng chat thứ N'

Theo thông tin mới nhất từ đài MBC Hàn Quốc , vào ngày 13/4, một thanh niên 26 tuổi họ Choi đã bị bắt do liên quan tới 'Phòng chat thứ N'. choi từng là nhân viên dịch vụ công cộng cho Đội Quản lý Khiếu nại Dân sự tại trung tâm cộng đồng nằm ở quận Songpa, Seoul từ tháng 3-6/2019. Choi bị bắt vì nghi ngờ lấy cắp thông tin cá nhân của 17 người, trong đó có các nữ diễn viên, thành viên nhóm idol nữ nổi tiếng Hàn Quốc và cung cấp cho kẻ cầm đầu phòng chat tình dục Cho Joo Bin (Baksa).

Kẻ cầm đầu phòng chat tình dục Cho Joo Bin

MBC cho biết, những thông tin cá nhân bị rò rỉ gồm số đăng ký cư trú, địa chỉ nhà và số điện thoại của nạn nhân. Phía cảnh sát cho biết, nạn nhân là 4 thành viên thuộc một nhóm nhạc nữ nổi tiếng hàng đầu, đang hoạt động trong Kpop. Choi đã truy cập vào hệ thống hành chính, thu thập thông tin cá nhân và gửi cho Cho Joo Bin, Choi còn gửi thông tin cá nhân bố của 2 thành viên trong nhóm cho kẻ cầm đầu.

Cho Joo Bin được cho là fan của TWICE

Trước đó, một nguồn tin đã chia sẻ rằng Cho Joo Bin là fan cứng của TWICE nên gã đã làm lộ thông tin cá nhân, thuê thám tử tư theo dõi nhóm đối thủ của TWICE là Blackpink. Cư dân mạng cũng tính ý phát hiện Cho có theo dõi tài khoản của thành viên Jisoo. Với loạt bằng chứng này, dù không công bố danh tính nạn nhân, nhưng cư dân mạng đoán già đoán non rằng nhóm nữ nạn nhân có 4 thành viên chính là Blackpink.

Liệu BlackPink có phải là nạn nhân của phòng chat thứ N?

Không chỉ vậy, Choi cũng gửi thông tin cá nhân của một diễn viên trong độ tuổi 20 cho kẻ cầm đầu, nữ diễn viên này đang là thành viên một nhóm thần tượng khác. MBC cho hay, thông tin về nữ diễn viên này được xem tới 3 lần. Việc truy cập thông tin cá nhân này không nằm trong khả năng của Choi nên một cựu công chức Văn phòng quận Songpa đã bị điều tra vì nghi ngờ cho Choi mượn ID để có thể truy cập vào hệ thống. Choi khai hắn ta xem thông tin cá nhân của những nghệ sĩ này vì anh ta thích và là fan.

Vào tháng 3/2019, Choi đã xem giấy chứng nhận đăng ký cư trú của một diễn viên nổi tiếng ở độ tuổi 20. Hồ sơ bị rò rỉ đã hé lộ địa chỉ nhà, thông tin cá nhân của gia đình nữ diễn viên này. Choi cũng theo dõi thông tin của một nữ phát thanh viên truyền hình và một nữ diễn viên chưa đủ tuổi vị thành niên. Tất cả những thông tin trên đều bị Choi thu thập bất hợp pháp và gửi đến Cho Joo Bin.

Một cuộc điều tra đang được tổ chức để xem liêu Baksa có dùng thông tin những nữ nghệ sĩ này để lừa đảo hay thực hiện các mối đe dọa hay không. Dù vậy, phía cảnh sát Hàn Quốc đã tuyên bố: "Chúng tôi chưa phát hiện ra rằng các thành viên của nhóm nữ này là nạn nhân tình dục hay bất kỳ điều gì khác trong phòng chat, ngoài việc bị rò rỉ thông tin cá nhân".

Chi Nguyễn (t/h)