Thực hư cách trị virus corona bằng thuốc tại nhà gây xôn xao cộng đồng mạng

Ngày 27/1, tài khoản Facebook tên Thuy Trang nhà. Cụ thể, bài viết này mở đầu bằng kêu gọi: “Bạn muốn mình là người sống sót 90% sau khi nhiễm Vũ Hán hãy làm đúng cách sau đây”.

Người này nêu ra dấu hiệu nhận biết bệnh là ho nhiều, đau ngực, nhức đầu và tiêu chảy. Bài đăng chia sẻ cách tự chữa trị virus corona tại nhà bằng cách uống thuốc Tylenol, đắp khăn lạnh. Hướng dẫn người bệnh tự cách ly người thân bằng cách tìm nơi thoáng mát chẳng hạn như Đà Lạt, uống nhiều nước lọc và nước cam…

Bài viết hướng dẫn điều trị corona tại nhà

Nhận định về thông tin này, Zing.vn dẫn lời Bác sĩ Tăng bá Xuân Thanh, Trung tâm Y tế Quận 1 cho hay, Bộ Y tế đã có hướng dẫn phát hiện và phòng ngừa bệnh viêm phổi cấp do virus corona. Theo đó, khi có các dấu hiệu như sốt, viêm phổi và có tiền sử di chuyển ở vùng dịch hoặc tiếp xúc với người mắc bệnh thì nên đến các cơ sở y tế để được chẩn đoán, xác định hỗ trợ điều trị. Người bệnh không được tự ý chẩn đoán và tự chữa trị.

Hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách để phòng ngừa virus corona



Bác sĩ Thanh nhấn mạnh, việc tự chẩn đoán tại nhà có thể nhầm lẫn với triệu chứng của nhiều bệnh khác dẫn đến không điều trị đúng cách, kịp thời. Đó là chưa kể, nếu không nhập viện sẽ không có thiết bị hỗ trợ hô hấp tuần hoàn khi cần thiết có thể khiến người bệnh mất mạng.



Các chuyên gia kêu gọi người dùng Facebook nên đọc, chia sẻ những thông tin từ báo chí chính thống, không phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng tránh gây hiểu nhầm và hệ quả đáng tiếc trong cộng đồng.

Để chủ động phòng chống bệnh viêm phổi cấp do chủng virus mới coronan tại thành phố Vũ Hán, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp sau:

