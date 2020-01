Thực hư chuyện bác sỹ bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An 'ôm sinh viên ngủ trong ca trực'

Về vụ việc bác sĩ 'ôm sinh viên ngủ trong ca trực', Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An đã yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An xác minh thông tin.



Thông tin từ VTC cho biết, chiều nay (20/1) Giám đốc Sở Y tế Nghệ An có công văn yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An xác minh thông tin liên quan đến hình ảnh bác sĩ "ôm sinh viên ngủ trong ca trực" gây xôn xao dư luận được cho là xảy ra tại đây.

Ảnh: Facebook.

Nội dung văn bản ghi rõ, Sở nhận được thông tin nhân viên y tế Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An vi phạm đạo đức của cán bộ y tế khi có hành vi như hình ảnh đã chụp lại. Bệnh viện phải xem xét và gửi báo cáo kết quả về Sở trước ngày 5/2.





Ngoài ra, sai phạm đó là thật, Giám đốc Sở yêu cầu phải xử lý nghiêm, đồng thời nghiêm cấm bộ y tế có các hành vi vi phạm đạo đức, vi phạm Luật Hôn nhân gia đình



Theo Báo Nghệ An, trước đó trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một đôi nam nữ vô tư ôm nhau trên chiếc đệm trải trong phòng trực. Hình ảnh được cho là ghi lại tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An vì trên bàn trong phòng có tập "Hồ sơ bệnh án" in logo của Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An.

Ảnh: Facebook.

Loạt ảnh này được cư dân mạng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Hơn nữa, tài khoản chia sẻ còn cho biết, người đàn ông trong hình là bác sĩ khoa Ngoại lồng ngực còn cô gái là sinh viên thực tập tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.



Liên quan đến vụ việc, VTC dẫn lại lời của ông Trần Tất Thắng - Phó giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An khẳng định, đơn vị đang tiến hành điều tra và xác minh vụ việc trên.



Thùy Nguyễn (t/h)