Thực hư chuyện điều dưỡng BV phụ sản Tiền Giang gây tê tủy sống cho sản phụ trước sinh thay bác sĩ?

Mới đây, trên mạng xã hội ghi lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ điều dưỡng tại Bệnh viện phụ sản Tiền Giang đã tiến hành gây tê cho một sản phụ trước khi sinh mổ. Điều đáng nói, đây vốn là công việc mà bác sĩ có chuyên môn gây tê, gây mê mới có thể làm.

Từ clip có thể thấy rõ, một sản phụ chuẩn bị lâm bồn đã ngồi thẳng lưng trên bàn mổ, phía sau là 1 nữ điều dưỡng cầm ống tiêm để gây tê tuỷ sống cho sản phụ. Danh tính nữ điều dưỡng được xác định là L.T.P.L. Qua tìm hiểu được biết, trong lịch trực ca mổ trên ngoài điều dưỡng L. còn có bác sĩ gây mê N.T.B.Th.

Ảnh được cắt từ clip.

Tuy nhiên, như đã thấy bác sĩ Th. dù có tên trong lịch trực ca mổ nhưng lại không thực hiện việc gây tê tủy sống cho sản phụ mà để điều dưỡng làm. Hành vi của điều dưỡng L. đã vi phạm Thông tư 13/2012/TT-BYT của Bộ Y tế về hướng dẫn công tác Gây mê, hồi sức.

Thông tư 13/2012/TT-BYT của Bộ Y tế nêu rõ trong Điểm a, b, Khoản 2, Điều 12 rằng, điều dưỡng viên gây mê hồi sức chỉ thực hiện một số nhiệm vụ của bác sĩ gây mê hồi sức khi ở khoa chưa có bác sĩ gây mê hồi sức và phải chịu sự chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn của bác sĩ gây mê hồi sức.





Bên cạnh đó, người thực hiện phải đáp ứng đủ các điều kiện và khả năng chuyên môn, được người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chấp nhận và chịu trách nhiệm.





Ngoài ra, Công văn 4519/BYT-BM-TE của Bộ Y tế ban hành năm 2019 cũng nêu rõ, chính tai biến sau thủ thuật vô cảm bằng phương pháp gây tê trong thời gian qua là một phần khiến nhiều bà mẹ và trẻ sơ sinh tử vong thương tâm.





Theo công văn này và Đại diện Hội Gây mê hồi sức Việt Nam khẳng định, điều dưỡng gây mê không được phép thực hiện gây tê tủy sống cho người bệnh.

Bệnh viện phụ sản Tiền Giang.

Liên quan đến vụ việc, PV Nhịp sống Việt đã liên hệ với bà Võ Thị Thu Hà - quyền Giám đốc BV phụ sản Tiền Giang. Ban đầu, bà Hà cho biết UBND tỉnh Tiền Giang đã nắm thông tin vụ việc và đã giao Sở Y tế giải quyết. Khi hỏi về tính xác thực của vụ việc, bà Hà lại nói "không biết" và "đang bận họp".

Tuy nhiên, trong bài phỏng vấn trước đó trên VTV , bà Hà lại xác nhận nữ điều dưỡng L. trong clip là kỹ thuật viên gây mê của bệnh viện với hơn 20 năm kinh nghiệm. Bà Hà cũng khẳng định điều dưỡng L. có đủ trình độ đại học, kỹ thuật; việc người này gây tê tủy sống cho bệnh nhân là bình thường.

Khi liên lạc với ông Trần Thanh Thảo - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, ông cho biết Sở đang họp để phản hồi nội dung trên. Bên cạnh đó, ông Thảo cũng muốn biết danh tính người đăng tải clip vì cho rằng đây là hành vi vi phạm đời tư và bí mật nghề nghiệp.

Your browser does not support HTML5 video.

Hai cha con đánh tới tấp bảo vệ và nữ điều dưỡng vì bị nhắc nói chuyện điện thoại lớn tiếng.

Thùy Nguyễn (t/h)