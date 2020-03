Thực hư chuyện người thân người trở về từ BV Bạch Mai ở Chương Mỹ (Hà Nội) vẫn đi chợ, đi làm

Bệnh viện Bạch Mai hiện đang là ổ dịch COVID-19 lớn nhất cả nước khi liên tục phát hiện thêm các ca mắc mới có liên quan đến nơi này. Sáng nay, trong số 5 ca nhiễm mới được công bố thì có tới 4 người là nhân viên của Công ty Trường Sinh - chuyên cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai



Sáng 29/3, theo thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông, các nhà mạng viễn thông tại Việt Nam đã gửi tin nhắn tới trên 18.000 người có liên quan đến Sáng 29/3, theo thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông, các nhà mạng viễn thông tại Việt Nam đã gửi tin nhắn tới trên 18.000 người có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) trong khoảng thời gian từ ngày 12/3 đến nay.

Xe chở người đi cách ly.



Nội dung ghi rõ: Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị tất cả người dân đã đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12/3 trở lại đây phải thực hiện cách ly tại nhà, khai báo y tế và chủ động cung cấp thông tin Nội dung ghi rõ: Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị tất cả người dân đã đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12/3 trở lại đây phải thực hiện cách ly tại nhà, khai báo y tế và chủ động cung cấp thông tin Sức Khỏe qua số 19009095 hoặc nhắn tin tới số 8889 để cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc từ ngày 12/3 đến nay theo cú pháp: [Số điện thoại] [Số điện thoại] [Số điện thoại]... Bên cạnh đó, người dân cần liên hệ với cơ quan y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn cụ thể.



Theo thống kê và rà soát, tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) có khoảng 30 bệnh nhân nằm ở BV Bạch Mai về quê trong khoảng thời gian trên, hiện đã có thông báo tự cách ly ở nhà. Tuy nhiên, nhiều người dân ở đây phản ánh, sáng 29/3 vẫn thấy những người thân liên quan đến bệnh nhân về từ Bệnh viện Bạch Mai đi chợ và đi làm bình thường.



VOV dẫn lại lời một nngười dân cho biết: "Mọi người hỏi là có người nhà như thế sao vẫn đi làm, họ bảo ở nhà để chết đói à. Những người có ý thức ở đó thì sợ quá không dám ra ngoài, nhưng biết làm như thế nào, dân tình rất hoang mang. Chúng tôi thấy ý thức cách ly tại nhà của người dân vẫn còn chưa thực sự chặt chẽ".

Ảnh minh họa.



Tuy nhiên, sau khi xác minh, lãnh đạo xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ khẳng định, những người đi chợ và đi làm không có tiếp xúc với người từ BV Bạch Mai trở về. Ông Trần Văn Hiển - Chủ tịch xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội cho biết, 2 người được người dân phản ánh chính là em trai và con gái bà Sáu (người có liên quan đến BV Bạch Mai). Hai người này không tiếp xúc với bà Sáu. Hiện Tuy nhiên, sau khi xác minh, lãnh đạo xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ khẳng định, những người đi chợ và đi làm không có tiếp xúc với người từ BV Bạch Mai trở về. Ông Trần Văn Hiển - Chủ tịch xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội cho biết, 2 người được người dân phản ánh chính là em trai và con gái bà Sáu (người có liên quan đến BV Bạch Mai). Hai người này không tiếp xúc với bà Sáu. Hiện gia đình bà Sáu cũng đã được cách ly theo quy định.



Theo ông Đinh Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ, ngay khi nhận thông tin BV Bạch Mai là ổ dịch lớn, huyện đã tiến hành rà soát, lập danh sách, kiểm tra y tế,... với tất các trường hợp liên quan đến bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12/3 trở lại, những người có liên quan như người nhà đến thăm hay sinh hoạt tiếp xúc với người bệnh khi về nhà phải cách ly, những lái xe taxi, vệ sinh môi trường, bán hàng,... có liên quan sẽ được phân loại, theo dõi sức khỏe.



Đặc biệt, những người có biểu hiện nghi ngờ lây nhiễm bệnh sẽ phải đến ngay cơ sở y tế để kiểm tra, cách ly, điều trị kịp thời... Huyện cũng thực hiện công tác tuyên truyền, khuyến cáo đến từng thôn, xóm, tổ dân phố,...khu dân cư, từng người dân trên địa bàn.



Hướng dẫn cách ly tại nhà để phòng chống COVID-19



Thùy Nguyễn (t/h)