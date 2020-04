Thực hư chuyện võ sư Đường Nhuệ “bảo kê”, thu tiền hỏa táng người chết ở Thái Bình?

Công an tỉnh Thái Bình trả lời Tiền Phong, đơn vụ đang mở rộng điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản của Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ, SN 1971, trú tại TP Thái Bình ). Đồng thời tiến hành xác minh điều tra các thông tin khác liên quan vụ Cố ý gây thương tích xảy ra tại nhà số 366, đường Lê Quý Đôn, phường Đồng Kỵ, TP Thái Bình.

Mới đây, dư luận xôn xao thông tin, Nguyễn Xuân Đường bảo kê, lấy tiền khi một số người dân Thái Bình đưa thi thể thân nhân đi hỏa táng. Tuy nhiên, có hay không sự việc này thì Công an chưa thể cung cấp thông tin chi tiết.

Trong quá trình điều tra vụ án Cố ý gây thương tích tại nhà số 366, Công an TP Thái Bình mới khởi tố, bắt giữ thêm 2 đàn em của Đường Nhuệ là Phạm Xuân Hòa (SN 1976, trú tại khu Hùng Tiến, Thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư) và Đào Văn Bằng (SN 1986, trú tại số nhà 24, tổ 18, phường Tiền Phong, TP Thái Bình) cùng tỉnh Thái Bình.

Theo thông tin ban đầu, Phạm Xuân Hòa và Đào Văn Bằng là đồng phạm của vợ chồng Đường Nhuệ. Hai nghi can này đã giúp vợ chồng Đường Nhuệ hành hung nam phụ xe tại nhà số 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá (TP Thái Bình). Trong đó, Đào Văn Bằng là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự đã bị bắt giữ. Còn đối tượng Phạm Xuân Hòa đã lẩn trốn khỏi nơi cư trú. Công an đang ráo riết truy bắt đối tượng này.

Công an Thái Bình đang mở rộng điều tra vụ án của vợ chồng Đường Nhuệ và đàn em

Trước đó, sáng ngày 30/3, anh Trịnh Ngọc Anh (SN 1996, ở Kiến Xương, Thái Bình), phụ xe khách của Cty Vận tải Phúc Cường, nhận chuyển 1 gói tài liệu của Cty TNHH Đường Dương từ Thái Bình lên Hà Nội, giao cho một người tên Vân. Do không thống nhất được địa điểm nhận hàng với bà Vân nên dẫn đến tình trạng giao hàng muộn.

Biết sự việc như trên, Đường Nhuệ đã gọi điện đe dọa, yêu cầu anh Ngọc Anh về Thái Bình gặp mình. Khoảng 18h cùng ngày, anh Ngọc Anh cùng đại diện Công ty Phúc Cường đến nhà số 366 cũng là trụ sở Cty TNHH Đường Dương để gặp vợ chồng Đường Nhuệ.

Tại đây, Đường Nhuệ cùng vợ là Nguyễn Thị Dương (SN 1980) tra hỏi, đe dọa anh Ngọc Anh. Sau đó, Dương cùng Nguyễn Đức Mạnh (lái xe riêng của Dương, SN 1992, ở TP Thái Bình) và Phạm Ngọc Quý (SN 2003, ở Vũ Thư, Thái Bình) đánh đập anh Ngọc Anh khiến nạn nhân bị tổn thương 14% Sức Khỏe

Sau khi nhận được đơn tố giác tội phạm của người dân, ngày 7/4, Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam, khám xét khẩn cấp nơi ở để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích đối với: Nguyễn Thị Dương (SN 1980, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, Giám đốc Công ty TNHH Đường Dương); Nguyễn Đức Mạnh (SN 1992, ở phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình); Phạm Ngọc Quý (SN 2003, ở xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình). Chiều tối cùng ngày, hơn 100 cán bộ chiến sỹ, Công an tỉnh Thái Bình đã bao vây, khám xét và bắt giữ nữ đại gia Nguyễn Thị Dương.

Trong quá trình mở rộng điều tra, ngày 9/4, Công an tỉnh Thái Bình đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Đường với tội danh Cố ý gây thương tích trong vụ việc nói trên. Tuy nhiên, do bị can Nguyễn Xuân Đường đã bỏ trốn nên Công an tỉnh đã phải ra quyết định truy nã để truy bắt đối tượng này.

Đến đêm ngày 10/4, Công an tỉnh Thái Bình xác nhận đã bắt được Nguyễn Xuân Đường khi đang lẩn trốn ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Bị can hiện đang di lý về tỉnh Thái Bình để phục vụ công tác điều tra.

