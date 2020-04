Thực hư việc mưa đá dội như pháo nổ ở Cao Bằng, có viên to bằng nắm tay

Trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh mưa đá dội như pháo nổ xuống Cao Bằng, có viên to bằng nắm tay.

Ngày 24/4, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh mưa đá dội như pháo nổ xuống ruộng lúa khiến nhiều người sợ hãi. Theo chia sẻ của người đăng, trận mưa đá dữ dội này xảy ra ở tỉnh Cao Bằng . Một số người dân cho biết đã xảy ra mưa lớn kèm theo những hạt đá có đường kính từ 3-4 cm, có hạt to tới 7cm bằng nắm tay. Có người chia sẻ rằng một số viên mang hình thù kì lạ, có viên giống hình virus corona . Tuy nhiên, nhiều người cho rằng viên đá có hình kì lạ như vậy là do người chụp đục đẽo, đăng lên mạng nhằm câu view.

Mưa đá có hình thù kì lạ. Ảnh: VOV

Ngay sau khi đoạn clip trên được đăng tải, cư dân mạng đã nhanh chóng chú ý và bình luận. Một số người tỏ ra lo ngại trước hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, lo lắng trận mưa đá có thể phá hoại mùa màng, ảnh hưởng tới tính mạng và tài sản của người dân địa phương.

Tuy nhiên, theo VTC , lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng cho biết địa phương có xuất hiện mưa đá, nhưng chỉ là mưa đá nhỏ chứ không lớn như mạng xã hội đăng tải. Vị này cho biết: "Có 3 huyện xảy ra mưa đá là huyện Nguyên Bình, Quảng Hòa, Bảo Lạc, Bảo Lâm nhưng chỉ có mưa đá rất nhỏ, không đến mức độ như trên mạng xã hội đăng tải đâu".

Ảnh cắt từ clip

Vào tối 22/4 và rạng sáng 24/4, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng xảy ra dông lốc, mưa đá và sạt lở đá. Trận sạt lở đá xảy ra vào hôm nay đã khiến một người dân địa phương bị thương. Nhiều ngôi nhà của người dân đã bị mưa dông làm hỏng, có 3 ngôi bị sập hoàn toàn, 84 ngôi nhà bị tốc mái. Tổng giá trị thiệt hại do trận dông lốc, mưa đá trong hai ngày vừa qua ước tính khoảng 350 triệu đồng. Ngay sau khi xảy ra hiện tượng thời tiết dữ dội này, cơ quan chức năng đã nhanh chóng hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, đưa người bị thương đi chữa trị...

Trước đó, các tỉnh Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu cũng phải chịu những cơn mưa đá, dông lốc dữ dội. Tại Điện Biên, có khoảng 1.600 ngôi nhà đã bị thủng, tốc mái, thiệt hại gần 220 ha lúa hoa màu ở thị xã Mường Lay và huyện Điện Biên. Ước tính tổng thiệt hại ban đầu khoảng 18 tỷ đồng. Tại Hòa Bình, người dân cũng phải hứng chịu dông lốc kèm mưa đá. Mưa to đã làm vỡ kính nhà anh Bùi Văn Luận ở xóm Hồi Trám, xã Hùng Sơn khiến anh bị thương ở mắt, phải nhập viện điều trị. Mưa đông cũng làm tốc mái 141 ngôi nhà, nhiều ha hoa màu bị mất trắng, đổ cột điện, ước tính thiệt hại gần 2 tỷ đồng. Còn ở Lai Châu, dông lốc kèm mưa đá đã khiến 2 người thiệt mạng, 1 người mất tích và 2 người bị thương, đồng thời gây ra nhiều thiệt hại về nhà cửa, hoa màu.

