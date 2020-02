Thực hư công dụng 'thần kỳ' của 'thẻ đeo diệt virus' phòng chống COVID-19

Thời gian gần đây, trên thị trường xuất hiện sản phẩm mang tên "thẻ đeo diệt virus" với công dụng có thể giúp người đeo phòng chống lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona

Ảnh chụp màn hình

Sản phẩm này được chào bán trên các trang mạng xã hội , thậm chí ngay cả trước cổng chợ thuốc Hapulico (85 Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, Hà Nội) với mức giá từ 200.000-300.000 đồng/chiếc.



Với công dụng "thần kỳ" được quảng cáo là có thể làm sạch không khí xung quanh, ngăn chặn các vi khuẩn, virus có hại như chủng mới virus corona (COVID-19), chiếc "thẻ đeo diệt virus" này được nhiều người "săn lùng", tìm mua. Không ít gia đình đã đầu tư tiền triệu để mua chiếc thẻ này cho các thành viên để bảo vệ bản thân trong mùa dịch.

300 chiếc "thẻ đeo diệt virus" không rõ nguồn gốc bị Công an quận Thanh Xuân thu giữ. Ảnh: Người Lao Động

Liên quan đến vấn đề này, PGS-TS Trần Đắc Phu - cố vấn Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng (Bộ Y tế) cho biết, Bộ Y tế và Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chưa có khuyến cáo về phương pháp phòng bệnh viêm phổi cấp do chủng mới virus corona bằng loại thẻ này.

Theo PGS-TS Trần Đắc Phu, chưa có thông tin chính thức nào từ các nhà khoa học, chuyên gia phòng bệnh truyền nhiễm, chống dịch của các tổ chức quốc tế về việc "thẻ đeo diệt virus" có thể phòng ngừa được dịch bệnh. Hiện nay cũng chưa có quốc gia nào trên thế giới khuyên người dân sử dụng sản phẩm này.

Báo Người Lao Động dẫn lời một số bác sĩ cho biết, hiện nay không có "vũ khí" nào chống được dịch COVID-19 "thần kỳ" đến vậy. Về nguyên tắc, không có loại thẻ đeo nào ngăn ngừa được virus.



Ngành y tế Việt Nam không cấp phép cho những sản phẩm "thẻ đeo diệt virus" nói trên. Do đó, dây chỉ là cách phòng tránh dịch mơ hồ từ cư dân mạng, người dân không nên mua kẻo "tiền mất, tật mang".

Bắt giữ lô hàng gần 300 chiếc -thẻ đeo diệt virus corona

Kiều Đỗ (t/h)