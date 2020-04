Thực hư hotgirl huyền thoại xứ Hoa là 'tiểu tam' chen chân vào cuộc hôn nhân của chủ tịch Taobao

Trước đó, vào ngày 17/4, một tài khoản trên Weibo đã đăng tải trạng thái với lời lẽ đanh thép cảnh cáo 'tiểu tam', không quên tag tài khoản cá nhân của hotgirl Trương Đại Dịch. Tài khoản này viết: "Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô, còn dám léng phéng với chồng tôi nữa, tôi sẽ không khách khí đâu, tôi cũng chẳng muốn gây sự. Hi vọng cô giữ tự trọng, hãy tự giải quyết ổn thoả".

Dù các bức ảnh ở tài khoản trên đã được che mờ tuy nhiên cư dân mạng vẫn nhanh chóng xác minh danh tính người phụ nữ này chính là vợ Tưởng Phàm, chủ tịch của Taobao. Tưởng Phàm từng là Giám đốc điều hành Alibaba, được đánh giá rất cao về năng lực và trình độ. Đến ngày 27/12/2017, Alibaba chính thức bổ nhiệm Phó chủ tịch tập đoàn Tưởng Thành thành chủ tịch Taobao. Sau đó, đến năm 2019, bên cạnh việc quản lý Taobao, Tưởng Phàm còn là chủ tịch Tmall.

Về phía Trương Đại Dịch, nếu là người theo dõi chuyện showbiz Trung Quốc có thể nhận ra cô là hotgirl mạng đời đầu, rất nổi tiếng với vai trò người mẫu và chủ cửa hàng Taobao. Cô đứng thứ 9 trong BXH người nổi tiếng nhất MXH Trung Quốc vào năm 2015, là người mẫu có tiếng, thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí thời trang. Trương Đại Dịch không chỉ là một người có sức ảnh hưởng lớn mà còn khá có thế lực, là chủ một công ty đại chúng, thậm chí còn là cổ đông lớn thứ 2 của công ty quản lý người nổi tiếng Ruhnn Holding.

Ruhnn Holding là công ty "săn" trai tài gái sắc nổi tiếng trên MXH và đào tạo họ trở thành người nổi tiếng có khả năng kinh doanh mạng khủng. Được biết, công ty này lên sàn chứng khoán lần đầu vào tháng 4/2019 với cổ phiếu trị giá 125 triệu USD. Ngời nổi tiếng mà Ruhnn Holding đầu tư đầu tiên chính là Trương Đại Dịch - Nữ hoàng thương mại điện tử. Sau nhiều năm, hiện cô đã trở thành cổ đông lớn thứ hai của công ty với 13,5% cổ phần, ước tích trị giá khoảng 300 triệu NDT (gần 1000 tỷ VND).

Tính đến thời điểm hiện tại, trang cá nhân Weibo của người đẹp có hơn 11 triệu người theo dõi. Người dùng rất ưa chuộng phong cách thời trang của Trương Đại Dịch, đổ xô đi mua quần áo giống cô chỉ để được giống thần tượng.

Cư dân mạng Trung Quốc đã nhanh chóng lùng sục thông tin về chuyện ngoại tình giữa Tưởng Phàm và hotgirl đình đám Trương Đại Dịch. Nhiều nguồn tin khẳng định người đẹp có tình ý với chủ tịch Taobao từ khoảng tháng 2/2020 và thậm chí có dự định sinh con vào cuối tháng 3/2020.

Nhiều người cho rằng bài đăng của tài khoản Weibo trên là đúng sự thật, có khả năng Trương Đại Dịch chính là người thứ ba chen vào cuộc hôn nhân của Tưởng Phàm. Cộng đồng mạng soi ra nhiều chi tiết đáng ngờ, chẳng hạn như việc công ty của hotgirl này hợp tác với Alibaba, trước đó Alibaba từng đầu tư 300 triệu NDT vào công ty này; mà Tưởng Phàm lại chính là người quản lý Taobao và Tmail của tập đoàn Alibaba.

Trước tin đồn là ' tiểu tam ', phía Trương Đại Dịch chỉ trả lời ngắn gọn: "Đó chỉ là một sự hiểu lầm". Sau đó, người đẹp tiếp tục đăng tải các bộ ảnh mới lên trang cá nhân nhưng lại tắt đi tính năng bình luận trên Weibo. Về phía Tưởng Phàm, vụ lùm xùm ngoại tình khiến anh bị ảnh hưởng lớn về danh tiếng, cổ phiếu của những công ty anh đang quản lý tụt dốc liên tục.

