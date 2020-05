Thực hư hotgirl 'tiểu tam' khoe nhẫn cặp với chủ tịch Taobao, vợ hợp pháp xóa hết ảnh chồng

Trong thời gian gần đây, vụ lùm xùm ngoại tình giữa chủ tịch Taobao và hotgirl 'tiểu tam' đình đám Trương Đại Dịch luôn được cư dân mạng Trung Quốc quan tâm, theo dõi. Mới đây, cư dân mạng bàng hoàng phát hiện trang weibo Đổng Hoa Hoa của người vợ đã bị xóa đi toàn bộ hình ảnh hay bài viết liên quan đến Tưởng Phàm.

Trước động thái này, nhiều người nhận định Đổng Hoa Hoa vô cùng thất vọng với chồng, từng công khai tố cáo người thứ ba vì muốn níu giữ hạnh phúc gia đình nhưng không thành. Một số nguồn tin cho rằng vợ chồng chủ tịch Taobao đang chuẩn bị ly dị, cuộc hôn nhân của cặp trai tài gái sắc ngày nào đã đi đến hồi kết.

Trong khi đó, nhiều người tinh ý phát hiện ra Trương Đại Dịch có điểm khác lạ trong buổi livestream mới đây. Dân mạng nhận ra người đẹp đeo một chiếc nhẫn ở ngón giữa tay trái, thường là vị chí ám chỉ đang có người yêu hoặc là nhẫn cặp. Thậm chí, còn có tin đồn hotgirl này đang mang thai con của Tưởng Phàm, tuy nhiên Đại Dịch đã ngầm phủ nhận. Dù vậy, một số người cho rằng, việc đeo nhẫn này là hành động 'khoe ngầm' của Trương Đại Dịch rằng cô đã giành được chiến thắng trong cuộc đua tình ái này.

Trong một bức ảnh do Trương Đại Dịch đăng tải gần đây, một số người tìm thấy bằng chứng cho thấy có thể Tưởng Phàm và hotgirl ' tiểu tam ' đã về sống chung. Trong bức ảnh có sự xuất hiện của một đôi giày da của nam màu đen, chưa kể còn một bóng đàn ông phản chiếu trên cửa kính. Trên giá sách, cư dân mạng còn soi được nhiều sách chuyên ngành máy tính. Đây là điều rất đáng chú ý bởi Tưởng Phàm từng tốt nghiệp ĐH Phúc Đán, khoa máy tính; trong khi đó Đại Dịch vốn chỉ là một hotgirl chuyên về thời trang, bán hàng.

Vào ngày 17/4 vừa qua, dư luận Trung Quốc trở nên náo loạn khi thông tin về việc chủ tịch Taobao Tưởng Phàm ngoại tình được lan truyền. Theo đó, bài đăng tố cáo chủ tịch Taobao Tưởng Phàm đang lén lút cặp kè hotgirl nổi tiếng bậc nhất xứ Hoa Trương Đại Dịch được đăng trên Weibo, mà chủ nhân của bài viết này lại chính là người vợ 'đầu ấp tay gối' của Tưởng Phàm.

Chi Nguyễn (t/h)