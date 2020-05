Thực hư hotgirl Trâm Anh sắp kết hôn sau thời gian dài 'ở ẩn' hậu scandal

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, hotgirl Trâm Anh bất ngờ chia sẻ hình ảnh cô đang thử váy cưới. Người đẹp còn đăng kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Chỉ đơn giản là đã gặp được người muốn chăm sóc mình cả đời. Cảm ơn vì tất cả" khiến không ít người bất ngờ. Trước hình ảnh này, tuy không tag thẳng "đức lang quân tương lai", cũng không chia sẻ gì thêm, nhưng nhiều người cho rằng có lẽ Trâm Anh sắp lên xe hoa thật sự. Dù chưa rõ liệu người đẹp có thực sự kết hôn hay không, nhưng ngay lập tức trang cá nhân của hotgirl gốc Thanh Hóa đình đám được lấp đầy bởi những lời chúc phúc, vui mừng.

Cách đây không lâu, dân tình lan truyền thông tin Trâm Anh cùng bạn trai đại gia đi du lịch tại Đà Lạt, nhiều người đồn rằng đây là một đại gia của tập đoàn lớn trong lĩnh vực chăm sóc Sức Khỏe - sắc đẹp. Tuy nhiên người đẹp đã nhanh chóng phủ nhận, và khi chia sẻ bức ảnh thử váy cưới cũng không nêu đích danh người chồng tương lai. Tính đến thời điểm hiện tại, danh tính người đàn ông muốn được chăm sóc cả đời hotgirl này vẫn là ẩn số.

Trâm Anh là hotgirl sinh năm 1995, nổi tiếng vì gương mặt xinh xắn, từng tham gia chương trình "Đồng hành cùng World Cup 2018". Cô càng được biết đến nhiều hơn khi được ghép cặp với hot-streamer Pew Pew trong "Mảnh ghép tình yêu".

Tháng 4/2019, cư dân mạng bất ngờ lan truyền một đoạn clip nóng được cho là của hotgirl Trâm Anh. Trước tin đồn này, Trâm Anh không lên tiếng giải thích mà chỉ âm thầm khóa tính năng bình luận, không cập nhật thêm bất cứ thông tin gì. Sau scandal, Trâm Anh trở nên kín tiếng hơn, chủ yếu tập trung vào phát triển sự nghiệp bản thân. Trong suốt hơn 1 năm qua sau scandal chấn động, hoạt động gây chú ý nhất của Trâm Anh có lẽ là việc công khai quá trình phẫu thuật thẩm mỹ và đăng ký hiến tạng.

Trâm Anh khoe dáng trên Facebook cá nhân

