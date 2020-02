Thực hư mỹ nữ Tân Cương là 'tiểu tam', chen chân vào cuộc hôn nhân Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby

Những ngày vừa qua, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước tin đồn mỹ nữ Tân Cương Cáp Ni Khắc Tư là 'tiểu tam' chen chân vào cuộc hôn nhân Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby. Tuy chỉ là tin đồn nhưng thông tin này khiến không ít người bán tính bán nghi, bởi trong thời gian qua cặp đôi đình đám Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby bị nghi ngờ là đang trục trặc, sắp ly hôn

Cáp Ni Khắc Tư bị đồn là tiểu tam trong cuộc hôn nhân giữa Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby

Theo thông tin được chia sẻ trên mạng, Cáp Ni Khắc Tư là "gà cưng" của công ty do nam diễn viên Trần Hách và Angela Baby cùng đầu tư. Tuy nhiên, mỹ nữ Tân Cương lại có mối quan hệ "quá mức thân mật" với chính sếp của mình là Trần Hách, và bị sử dụng "quy tắc ngầm". Vợ của nam diễn viên là Trương Tử Huyên sau khi biết chuyện này không hề nổi giận, mà còn "vẽ đường cho hươu chạy", lên kế hoạch đưa Cáp Ni Khắc Tư sang một ông chủ lớn khác trong giới. Tuy nhiên, không biết tại sao mỹ nữ này lại bị đưa vào bệnh viện, mà theo như cư dân mạng đồn thổi, là bệnh viện mà Huỳnh Hiểu Minh đang ở vì cách ly virus corona.

Cư dân mạng còn phân tích, Trần Hách là người từng ngoại tình, lại còn chen chân vào cuộc hôn nhân của bà xã hiện tại là Trương Tử Huyên. Hiện gia đình anh đang khá hạnh phúc, chuẩn bị đón đứa con thứ hai, nam diễn viên cũng xây dựng hình ảnh một người đàn ông của gia đình . Còn về Huỳnh Hiểu Minh, trong thời gian gần đây anh luôn bị đồn thổi đã ly hôn Angela Baby do tình cảm nguội lạnh. Tin đồn về Cáp Ni Khắc Tư làm 'tiểu tam' ngay lập tức được lan truyền rộng rãi trên MXH Trung Quốc. Thậm chí, có nhiều blogger còn đưa ra những video mờ ảo, nói rằng đó là bằng chứng tố giác chuyện ngoại tình của Cáp Ni Khắc Tư và "giáo chủ" Huỳnh Hiểu Minh.

Tuy nhiên, sau khi tin đồn trên được lan truyền trên mạng, phía công ty quản lý đã đưa ra văn bản phủ nhận tin đồn trên. Nữ diễn viên Cáp Ni Khắc Tư cho biết, lý do cô tới bệnh viện là để thăm bà lần cuối trước khi qua đời, chứ không những gì cư dân mạng đồn thổi. Dù vậy, thông tin Cáp Ni Khắc Tư làm 'tiểu tam', chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác vẫn tiếp tục gây bão MXH, thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

Nhan sắc vạn người mê của mỹ nữ Tân Cương thế hệ mới

Cáp Ni Khắc Tư (SN 1996) là mỹ nữ Tân Cương thế hệ mới, được phát hiện qua chương trình Quốc Phong Mỹ Thiếu Niên. Khoảnh khắc mỹ nữ Tân Cương tháo mạng che mặt, lộ dung nhan đẹp tuyệt trần cùng vũ đạo uyển chuyển đã khiến Cáp Ni Khắc Tư nhanh chóng hút hồn khán giả. Sở hữu nét đẹp lai thanh tú, ngọt ngào, Cáp Ni Khắc Tư được coi là đối thủ trực tiếp của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Hiện tại Cáp Ni Khắc Tư chưa có hoạt động nào nổi bật trong ngành giải trí sau khi nổi danh nhờ Quốc phong mỹ thiếu niên. Tuy nhiên cô sở hữu nhan sắc cực phẩm và khả năng múa tốt, Cáp Ni Khắc Tư được kì vọng sẽ trở thành một trong những nữ minh tinh nổi tiếng trong tương lai.

Chi Nguyễn (t/h)