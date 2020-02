Thực hư thông tin 3 du khách Nga nhiễm cúm trốn khỏi bệnh viện Phú Quốc

Thời gian gần đây, mạng xã hội xôn xao thông tin một gia đình du khách Nga bị nghi nhiễm "virus cúm" đã trốn khỏi bệnh viện Phú Quốc ( Kiên Giang ).

Cụ thể, trên trang mạng xã hội Facebook Cộng đồng Phú Quốc, một tài khoản cá nhân tên "Pé Nũn" đăng tải bài viết thông tin như sau:

"Bệnh viện Phú Quốc thông báo: Có hành khách tên TURE NOV DMITR (quốc tịch Nga) dẫn theo bé trai... có dấu hiệu sốt 'nghi ngờ nhiễm virus cúm' đã bỏ trốn khỏi bệnh viện. Đề nghị các bộ phận kinh doanh , tàu/phà kiểm soát thật kỹ thông tin hành khách, nếu phát hiện trường hợp trên thông báo trực tiếp đến CVHH (cảng vụ hàng hải - PV) Kiên Giang sớm nhất. Xin cám ơn!".





Bài viết trên khiến cư dân Phú Quốc xôn xao, lo lắng về nguy cơ lây nhiễm virus corona. Mới đây, bác sĩ Lê Công Lĩnh - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc (Kiên Giang) đã thông tin chính thức về vụ việc.

Theo ông Lĩnh, Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc chưa ra thông báo nào về khách du lịch quốc tịch Nga trốn khỏi bệnh viện như trên. Thông tin lan truyền trên mạng xã hội hoàn toàn không đúng sự thật.

Theo bác sĩ đúng là có trường hợp liên quan đến gia đình 3 du khách người Nga, tuy nhiên không phải nhiễm "virus cúm" hay chủng mới virus corona 2019-nCoV.

"Qua khám sàng lọc thì xác định bé trai chỉ bị amidan, không phải virus corona, vì thế gia đình có mong muốn xin được về khách sạn để theo dõi. Thế nhưng, trong lúc Ban giám đốc đang hội ý thì gia đình tự ý đi ra khách sạn. Ngay sau đó, Trung tâm đã phối hợp với các ngành và địa phương xuống tận nơi để tư vấn, giải thích, và thống nhất phương án cách ly tại cộng đồng", bác sĩ Lĩnh thông tin.

Liên quan đến sự việc, Cảng vụ Hàng hải tỉnh Kiên Giang cũng phủ nhận việc ra thông báo gửi các hãng tàu phà về thông tin gia đình 3 người quốc tịch Nga nói trên.

