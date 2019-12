Thực hư thông tin bánh kẹo chứa cần sa được bán tại Hà Nội

Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an (C04) cho biết thông tin bánh kẹo chứa cần sa được bán tại Hà Nội là có căn cứ, hiện đang được điều tra, xác minh.

Chiều 20/2, tại buổi thông tin kết quả phòng chống tội phạm ma túy năm 2019, Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, Trung tướng Phạm Văn Các cho biết thông tin bánh kẹo chứa cần sa được bán tại Hà Nội là có căn cứ, hiện đã chỉ đạo tổ công tác vào cuộc điều tra, xác minh thông tin. Cục C04 sẽ kiểm tra, phối hợp với Công an TP. Hà Nội để điều tra cụ thể, sẽ thông báo tới báo chí sau khi có kết quả.

Trung tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thông tin cho phóng viên báo chí. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Riêng năm 2019, Cục C04 đã phát hiện thêm 5 chất ma túy mới, đề xuất đưa vào danh mục cấm của Chính phủ. Các chất ma túy được phát triển hàng ngày, hàng giờ, đòi hỏi cơ quan chuyên môn như Bộ Công thương, Bộ Y tế phối hợp giám định và có giải pháp xử lý.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện các sản phẩm bánh kẹo chứa cần sa được quảng cáo bán hàng. Đó là mẫu kẹo que vỏ màu xanh lá, giá chỉ từ 27.000 - 35.000 đồng/que, được quảng cáo là món "đồ ăn lạ"; sôcôla loại sữa và đen nguyên chất, chứa tinh dầu, hạt cần sa. Theo quảng cáo của người bán, loại hàng này được đặt từ châu Âu, mỗi tuần hàng về 2 lần.

Nhiều loại bánh quy, kẹo mút chứa cần sa được rao bán công khai trên mạng xã hội thời gian qua

Theo Viện Nghiên cứu người sử dụng ma túy, trong số các sản phẩm chứa cần sa được bán trôi nổi trên thị trường có loại bánh tên "bánh lười". Loại bánh này theo chân du học sinh vào Việt Nam, có vị socola và nho khô, có tẩm cần sa, người ăn sẽ chỉ thích ngủ hoặc nằm một chỗ rồi... cười. Công an TP Hà Nội từng bắt giữ một nhóm chuyên sản xuất loại bánh này tại Hà Đông, Hà Nội. Trong nhóm này có một người là sinh viên đang theo học tại một trường ở Hà Nội và chỉ mới 19 tuổi.

Trước đó, vào cuối năm 2018 trên Facebook cũng xuất hiện một group kín mang tên “VNN***tầng 1” đăng bán hàng loạt các sản phẩm "bánh cần sa", "bánh phê" có giá từ 100.000 - 500.000 đồng. Đáng chú ý, bên dưới những bài post này, người bán luôn gửi kèm liên kết tới gian hàng trên trang thương mại điện tử Shopee, theo Zing

"Bánh phê" được giới thiệu công dụng trên Facebook. Ảnh: Zing

Theo số liệu trên Shopee, chủ gian hàng đã bán được ít nhất 70 đơn gồm bánh kem, bánh quy, socola có chứa cần sa hoặc các chất kích thích khác, thu về gần 20 triệu đồng. Theo lời người bán quảng cáo, những loại “bánh phê” này sẽ gây “tăng động”, “trở nên vớ vẩn” và “trêu chọc người khác”...



Cần sa “ngụy trang” trong bánh kẹo. Clip: HGTV