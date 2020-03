Thực hư thông tin bệnh nhân COVID-19 thứ 17 phải thở máy, đang trong tình trạng nguy kịch

Tối 6/3, Bộ Y tế xác nhận ca thứ 17 dương tính với chủng mới của virus corona tại Việt Nam. Đó là nữ bệnh nhân N.H.N. (26 tuổi, trú tại phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội). Đáng nói, bệnh nhân trở về từ châu Âu nhưng không khai báo y tế, đã từng tiếp xúc với nhiều người khác. Tiền sử dịch tễ phức tạp cộng với việc trốn khai báo y tế của bệnh nhân này khiến dư luận hết sức hoang mang về nguy cơ phát tán dịch bệnh.

Bệnh nhân N.H.N. đang điều trị trong phòng áp lực âm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội). Ảnh: BVCC

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Đình Anh - Vụ trưởng Vụ Truyền thông Thi đua khen thưởng, Bộ Y tế vừa cung cấp tới báo chí những thông tin và hình ảnh mới nhất của bệnh nhân thứ 17 mắc COVID-19.



Theo đó, bệnh nhân này đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2 ở Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội). Từ hình ảnh cho thấy, bệnh nhân N. đang trong phòng áp lực âm, để cách ly và điều trị bệnh, sức khỏe ổn định, ăn uống bình thường.



Theo thông tin từ Bộ Y tế, trước khi phát bệnh ở Việt Nam, bệnh nhân N. từng sang Anh để thăm chị gái và sang Italy và Pháp du lịch. Đến ngày 1/3, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau mỏi người, không rõ sốt sau đó lên máy bay về Việt Nam. Chuyến bay số hiệu VN0054 của Vietnam Airlines, hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 4h30 ngày 2/3.

Nhân viên bệnh viện đang phục vụ cơm chiều 7/3 cho bệnh nhân N.H.N. Ảnh: BVCC



Sau khi nhập cảnh, chị N. được lái xe riêng của gia đình đưa về nhà riêng tại phố Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội. Bệnh nhân cho biết nhận thấy các dấu hiệu bất thường, chị có ý thức về việc mình có khả năng mắc bệnh. Chị N. có đeo khẩu trang trong suốt quá trình từ sân bay về nhà riêng.



Trong thời gian từ khi trở về nước đến khi nhập viện, bệnh nhân tự cách ly tại phòng riêng, hạn chế tiếp xúc với người trong gia đình, không ra khỏi nhà, vẫn đeo khẩu trang tại hộ gia đình. Những người sống và làm việc trong gia đình chị N. thời gian này gồm có bố, mẹ, 2 người giúp việc, 2 người tạp vụ và lái xe riêng.



Ngày 3/3, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho, đau mỏi người nhưng một ngày sau nhận thấy đỡ hơn nên vẫn ở nhà.

Ngày 5/3, bệnh nhân khởi phát sốt (38 độ C), ho nhiều, có đờm, mệt mỏi, đi khám tại Bệnh viện Hồng Ngọc cơ sở 55 Yên Ninh, Ba Đình và được chẩn đoán viêm phổi . Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, Đông Anh, để theo dõi, điều trị lúc 18h cùng ngày 5/3. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả bệnh nhân dương tính với COVID-19.



Đến 17h ngày 7/3, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thông báo đã phát hiện thêm 2 trường hợp dương tính với COVID-19 có tiếp xúc với bệnh nhân này. Một người là bà L.T.H., sinh năm 1956, là bác ruột của bệnh nhân. Người còn lại là anh D.Đ.P., sinh năm 1993, lái xe riêng của gia đình. Hai trường hợp này đã được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngay sau khi bệnh nhân N.H.N. được xác định dương tính với virus corona.



Như vậy, chỉ trong 2 ngày Hà Nội đã ghi nhận 3 ca mắc COVID-19.

Đến ngày 7/3, khoảng 200 người trong các diện tiếp xúc với bệnh nhân N. phải cách ly. Khu phố Trúc Bạch xung quanh nhà cô được cách ly giám sát y tế, khử khuẩn. Bệnh viện Hồng Ngọc đóng cửa, bệnh nhân đang điều trị được yêu cầu không xuất viện. 17 y bác sĩ Hồng Ngọc được cách ly tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới, 500 người có liên quan trong quá trình bệnh nhân N. điều trị tại bệnh viện này được cách ly ở một khu riêng biệt tại quận Long Biên để ngừa lây nhiễm.

Bệnh nhân COVID-19 tại Hà Nội biết mình có khả năng bị nhiễm bệnh