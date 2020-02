Thực hư thông tin bệnh nhân Trung Quốc bị sốt, trốn cách ly khỏi BV Đà Nẵng về nước.

Chiều 5/2, tại cuộc họp UBND TP Đà Nẵng thường kỳ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã trả lời về thông tin này.



Cụ thể, vụ việc xảy ra vào ngày 21/1. Đó là nữ du khách tên Zhang Shun Yu (sinh năm 1988, quốc tịch Trung Quốc) từ Vũ Hán tới Đà Nẵng du lịch. lúc Lúc 21 giờ 52 phút ngày 21/1, du khách chủ động vào Bệnh viện (BV) Đà Nẵng thăm khám do bị sốt.

Khu vực cách ly tại BV Đà Nẵng. Ảnh: Tấn Việt



Tuy nhiên, xác định đây là ca sốt đến từ vùng tâm dịch nên các bác sĩ BV Đà Nẵng đã giải thích và thuyết phục người bệnh vào phòng cách ly. Ngay khi tiếp xúc với bệnh nhân, các nhân viên y tế đều mặc đồ bảo hộ chống dịch.



Theo báo cáo của BV Đà Nẵng ngày 22/1, khi chờ làm thủ tục cách ly tại Khoa y học nhiệt đới, bệnh nhân đã tự ý bỏ về. Nhân viên y tế cùng bảo vệ BV tìm mọi cách liên hệ và tìm kiếm nhưng vẫn không liên lạc được với người bệnh”.



Trong biên bản làm việc, lúc 17 giờ ngày 22/1 đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng cùng đại diện BV Đà Nẵng xác nhận: "Bệnh nhân Zhang Shun Yu đã bay trên chuyến bay CZ (China Southern Airlines) 8368 đi từ sân bay quốc tế Đà Nẵng đến Trịnh Châu (Trung Quốc) lúc 16 giờ 38 ngày 22/1 trong tình trạng không sốt”.



Ông Huỳnh Đức Thơ cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc nữ bệnh nhân trên trốn viện, BV Đà Nẵng đã báo cáo cho Sở Y tế để phối hợp cùng các ngành chức năng, các đơn vị đã vào các cửa khẩu, cơ quan an ninh sân bay, trung tâm kiểm soát ở khu vực cửa khẩu sân bay…



Ông Thơ khẳng định, bệnh viện và Sở Y tế đã xác minh các nhân viên y tế làm đúng quy trình, không có chuyện thả bệnh nhân ra ngoài. Cơ quan chức năng vào cuộc truy tìm có kèm theo biên bản.

Đã Nẵng giám sát thân nhiệt hành khách nhập cảnh tại sân bay. Ảnh: Đoàn Nguyên



Vị Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nói: "Báo cáo của BV gửi Sở Y tế là báo cáo chuyên môn thông báo một sự việc bình thường. Tuy nhiên, nhiều người lại có được văn bản đồng thời lo sợ không biết người này đi đâu”.



Ông Thơ nói thêm sự việc đã diễn ra từ 14 ngày trước nhưng trên mạng xã hội vẫn đang lan truyền và có nhiều bình luận không chính xác khiến dư luận hoang mang. Ông khẳng định, trường hợp này không quá nghiêm trọng. Ông đề nghị cơ quan báo chí, các phương tiện truyền thông tăng cường thông tin chính xác để cùng chính quyền và người dân phòng chống bệnh do virus corona hiệu quả.



Sáng 5/2, ông Nguyễn Tiên Hồng, Phó giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, thông tin thành phố có 108 trường hợp phải cách ly điều trị, trong đó có 75 bệnh nhân đã xuất viện. Còn 33 trường hợp nghi nhiễm đang điều trị, cách ly tại Bệnh viện Phổi và Bệnh viện Đà Nẵng.



Về công tác phòng chống dịch, đến ngày 4/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đã giám sát 138 máy bay, 2 tàu biển với 7.077 khách nước ngoài nhập cảnh Đà Nẵng.

