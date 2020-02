Thực hư thông tin 'giải cứu' tôm hùm Phú Yên giá 200.000 đồng/kg

Gần đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin tôm hùm Phú Yên không thể xuất bán sang thị trường Trung Quốc do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới virus corona (COVID-19). Vì vậy, giá tôm hùm Phú Yên "giảm sâu" xuống còn 200.000 đồng/kg và cần được "giải cứu".





Liên quan đến thông tin này, mới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên đã lập đoàn kiểm tra xác minh. Kết quả cho thấy thông tin này là hoàn toàn không chính xác.

Cụ thể, ông Nguyễn Trọng Tùng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên cho biết, thời gian qua, hoạt động xuất khẩu tôm hùm nuôi tại thị xã Sông Cầu (Phú Yên) sang thị trường Trung Quốc bị gián đoạn. Giá tôm hùm có giảm từ 200.000-300.000 đồng/kg so với cùng thời điểm, tuy nhiên, không có chuyện mức giá xuống tới 200.000 đồng/kg như thông tin trên mạng xã hội

Theo phản ánh của PV Dân Trí , tại "thủ phủ" tôm hùm của nước ta, giá tôm hùm xanh trọng lượng khoảng 0,2 kg/con là 500.000 đồng/kg, loại 0,3 kg là 550.000 đồng/kg, loại 0,4 kg có giá 600.000 đồng/kg. Đặc biệt, tôm hùm bông trọng lượng đạt chuẩn từ 0,7 kg/con có giá trên 1,2 triệu đồng/kg.

"Tiền nào của nấy chứ nghe nói có loại tôm 200.000-300.000 đồng không biết là tôm gì nữa. Người ăn tôm có phân biệt được không? Như loại tôm tươi sống đang vớt lên đây giá ít nhất cũng 550.000 đồng rồi. Người ta rêu rao không đúng người nuôi chúng tôi cảm thấy phiền lòng", ông Nguyễn Văn Bảy - một người nuôi tôm ở phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu tỏ ra bất ngờ khi nghe thông tin về loại tôm 200.000 đồng.



Được biết, hiện tại chưa phải là "cao điểm" xuất bán tôm hùm nên dù việc hoạt động xuất khẩu sang thị trường lớn nhất là Trung Quốc bị trị trệ thì người nuôi có thể nuôi tiếp được để chờ đến khi ổn định. Phải đến thời điểm tháng 9 âm lịch, nếu chưa bán được tôm thì người dân mới cần lo lắng vì nguy cơ "mất trắng" do bão về.

Hiện tại chính quyền thị xã Sông Cầu vẫn khuyến cáo người dân tiếp tục nuôi tôm, đồng thời thường xuyên vệ sinh lồng nuôi, môi trường để phòng ngừa dịch bệnh, chờ mở rộng thị trường.

